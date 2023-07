La manifestación del Orgullo llama a la movilización el 23J y pide un pacto de Estado contra los discursos de odio

Miles de personas han participado este sábado en Madrid en la manifestación del Orgullo LGTBI en la que han reclamado a los partidos políticos la firma de un pacto de Estado contra los discursos de odio "que refuerce el consenso social y político en defensa de los grupos en situación de vulnerabilidad".

"Si no logramos, socialmente, ese pacto contra el odio, si no paramos el avance de quienes nos odian, todo lo que hemos logrado puede desaparecer muy rápido. Y como somos conscientes de ello, hoy, aquí, con fuerza, con claridad, a las puertas de unas elecciones en las que nos jugamos nuestras vidas, vamos a dejar claro que vamos a pelear hasta el final por nuestros derechos, que no vamos a aceptar ni un solo recorte a nuestros derechos", han alertado.

En plena precampaña para los comicios del próximo 23J, las organizaciones han hecho un llamamiento a movilizarse en las urnas con el objetivo de "defender nuestros derechos, para que no retrocedamos, para que no volvamos a tener miedo, para que no nos vuelvan a insultar y humillar".

"Que nadie, que nadie, que nadie se quede en casa" han expresado en el manifiesto leído en la Plaza de Colón de Madrid en el que han señalado el 23J como "unas elecciones en las que nos jugamos nuestras vidas".

Han denunciado, además, que los delitos de odio han aumentado en un 68% con respecto al año pasado, culpando de ello a "quienes vomitan odio desde los parlamentos e instituciones".

También han reivindicado derechos para las familias LGTBIQ+ como procesos de adopción ágiles y homogéneos, resoluciones ágiles de patria potestad para el acogimiento, reconocimiento de multiparentalidad, de las paternidades y maternidades no binarias, políticas de equidad para parejas de mujeres y que la diversidad familiar esté reflejada en todos los ciclos educativos.

Bajo el lema "Por nuestros derechos, por nuestras vidas, con Orgullo", la manifestación ha reunido a un millón y medio de personas en Madrid, según los organizadores. En la cabecera han estado presentes las vicepresidentas del Gobierno, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, junto a los organizadores de la marcha: Uge Sangil (FELGTBI+) y Ronny de la Cruz (Cogam).

La ministra de Igualdad, Irene Montero, también había sido invitada a formar parte de la cabecera de la manifestación, pero ha preferido ir en la carroza de Unidas Podemos, donde se la ha podido ver junto a Ione Belarra.