López Miras confía en llegar a un acuerdo final con Vox y Ciudadanos tras la investidura fallida

El presidente en funciones de Murcia y candidato a la reelección por el PP, Fernando López Miras, se ha mostrado "ilusionado y confiado" con que finalmente se llegue a un acuerdo de gobierno con VOX y Ciudadanos que le permita repetir en el cargo.

Así lo ha manifestado en declaraciones a varios medios de comunicación, pese a que en la sesión de investidura de este jueves, Vox votase en contra de su designación como presidente y rompiese las negociaciones con PP y Cs, tras más de cuatro horas de reunión, asegurando que la formación naranja se negaba a firmar ningún documento con el grupo de extrema derecha.

No obstante, López Miras ha dicho que se sentará "las horas que hagan falta" con Vox para lograr ese acuerdo "que ayer no se consiguió" en la reunión 'in extremis' celebrada por los tres partidos horas antes del pleno de investidura, ya que durante la negociación todo hacía indicar que Vox se abstendría.

"Desde la dirección nacional del partido de Abascal se dio el visto bueno. Yo lo escuché porque estaba puesto el altavoz", ha indicado el dirigente del PP, quien ha agregado que "fue una reunión muy satisfactoria. Se llegó a un acuerdo programático y el propio candidato de Vox, Pascual Salvador, reconoció que había coincidencia".

En este sentido, ha apuntado que "hubo una llamada que hizo que los candidatos de Vox se levantaran de la mesa. Parece ser que hubo declaraciones de dirigentes de Ciudadanos en Madrid que no sentaron muy bien", aunque "por la tarde se reanudó la reunión, y hubo buen tono y buena actitud".

Por este motivo, el líder del PP en Murcia espera que se convoque una nueva sesión de investidura y que se llegue a un acuerdo de gobierno "cuanto antes" para dejar de "dar este espectáculo que nos hace ser noticia nacional".

"No quiero buscar culpables de lo que ha pasado pero quiero que haya gobierno cuanto antes porque es lo que han querido los ciudadanos", ha afirmado López Miras, quien se ha mostrado confiando en que la actitud de Vox se pueda transferir a otras ciudades y comunidades donde es clave para formar gobiernos con PP y Vox, como en el caso de Madrid.