Las llamas continúan devorando la Sierra de Gredos

Carreteras cortadas y decenas de animales atrapados por las llamas. El fuego no ha dado tregua a la sierra ni durante la noche, y es que los vientos de más de 20 km/h están dificultando las labores de extinción.

Más de un centenar de personas están trabajando sobre el terreno para evitar que el fuego se acerque a las casas y la Junta de Castilla y León ha llegado a pedir ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El fuego parece ir en dirección a San Martín de Pimpollar, un pueblo cercano a Navarredonda de Gredos, donde comenzó el fuego.

Esto preocupa especialmente por la cercanía de las llamas a las casas de los vecinos, que fueron los primeros en intentar sofocar el fuego pero que no entienden por qué la carretera que une las dos poblaciones sigue cortada y se quejan de no poder acceder a las casas ni a las fincas ganaderas, porque, según ellos "no hay peligro".

En las labores de extinción colaboran 10 helicópteros y 2 hidroaviones. El incendio comenzó cerca de una cuadra de caballos de pura raza y se ha llegado a ver desde Ávila capital.