Junqueras no ve incompatible manifestarse y estar presente en la cumbre y dice que el conflicto "no se ha acabado"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha dicho que el independentismo sigue "bien vivo" y que el "conflicto político entre buena parte de la sociedad catalana y el Estado español no se ha acabado".

Así lo ha indicado en declaraciones ante los medios antes de participar en la manifestación contra la cumbre hispano-francesa que se celebra hoy en Barcelona, donde insistió en que "aquí no se ha acabado nada" porque "la represión continúa" y afecta a muchos de "nuestros compañeros que están en el exilio".

Ha declarado que la "represión" también continúa "en forma de inhabilitaciones, de persecución económica, de juicios que están pendientes desde hace años". Ha señalado también que este "conflicto" continúa "no se acabará hasta que el conjunto de la sociedad catalana pueda votar" ejerciendo el derecho de la autodeterminación.

En este camino, ha agregado, su partido sigue trabajando, negociando y reivindicando en "todos los ámbitos", de "gobierno a gobierno y en "términos internacionales". "Caminos hacia la amnistía", dijo Junqueras, quien ha añadido que la derogación del delito de sedición es un "gran paso adelante", como lo es la reducción de delito desórdenes públicos y la reforma del de malversación, "aunque no sea suficiente".

Los independentistas claman que el procés no se ha acabado

Los independentistas celebran a partir de las 9:00 una manifestación en contra de la cumbre entre España y Francia que tiene lugar en Barcelona y, con esta concentración, defenderán que el 'procés' "no se ha acabado" pese a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que dijo que sí.

La manifestación, cuyo lema es 'Aquí no se acaba nada. Independencia, Países Catalanes, Basta represión' está convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultura y el Consejo de la República, y se han sumado a ella otras 30 entidades más. El objetivo es protestar contra la cumbre hispano-francesa.

La ANC consideró una "provocación", una "fantasía" y una "falsedad" que el Gobierno haya dicho en "varias ocasiones" que iba a Barcelona "también para certificar el fin" del 'procés', teniendo en cuenta que "no se ha dado ninguna solución política al conflicto", ya que todavía hay "representantes del movimiento en el exilio".

Asimismo, esta asociación recordó que hay 500 personas pendientes de juicio por causas relacionadas con el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la "posterior represión" del Estado que "ha afectado a más de 4.000 personas". "La voluntad de independencia está más viva que nunca", destacaron las tres entidades convocantes.

ERC, Junts y Cup estarán presentes

ERC, Junts y la CUP también estarán presentes en esta manifestación. El secretario general de Junts, Jordi Turull, señaló que es una "buena oportunidad" para "reactivar" los "grandes activos del independentismo", la "movilización y la unidad". "Tenemos que estar todos los que estuvimos en el 1 de octubre. Tiene que servir como punto de inflexión", dijo.

Ningún miembro del Gobierno catalán asistirá, pero sí lo hará ERC y su líder, Oriol Junqueras. El presidente catalán, Pere Aragonès, explicó que su partido acude a una concentración de "autoafirmación de que el independentismo sigue activo, que el proceso de independencia no se ha acabado", pero no participa diciendo que no se tiene que producir esta cumbre.

Por su parte, desde la CUP, que acudirá también a este encuentro, la diputada Laia Estrada aseguró que el objetivo de Sánchez es "mostrar al mundo que ha acabado con el conflicto político de en Cataluña" y señaló que la participación de Aragonès significa "facilitar y avalar este mensaje de derrota que quiere proyectar el Estado".

El Gobierno catalán, presente en la manifestación y también en la cumbre

El presidente catalán participará en esta cumbre, pero únicamente al inicio, en la recepción de las delegaciones. Es decir, en la recepción tanto del presidente del Gobierno de España como del presidente francés, Enmanuel Macron. Después ya no participará en nada más. La última vez que Sánchez y Aragonès se vieron fue en la reunión que mantuvieron en Moncloa en julio.

Al respecto, Aragonès, ante las críticas de personas que no entienden que esté presente en esta recepción mientras su partido participa en la manifestación, preguntó quién tiene que recibir a Macron si va a Cataluña, la delegada del Gobierno español en esta comunidad o el presidente. "Lo recibe el presidente de Cataluña", sentenció.