José Luis Ábalos arremete contra el PSOE: "Considero que no ha sido justo"

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha hablado en una entrevista a los medios de Editorial Prensa Ibérica (EPI) tras el inicio por parte del Tribunal Supremo del trámite para que el Congreso suspenda su inmunidad parlamentaria.

En ella, Ábalos ha comentado el rescate de Air Europa, la injusticia que ha cometido el PSOE con él, así como su relación con Víctor de Aldama y Koldo García.

Su relación actual con Pedro Sánchez y el PSOE

Ábalos ha asegurado que el PSOE no fue justo con él tras su expulsión de las filas del partido. "Justo desde luego no lo considero. Tomó una decisión [expulsión] rápida, demasiado rápida". Preguntado por su relación con Pedro Sánchez y el PSOE, José Luis Ábalos ha dicho que aunque no le molestó ser cesado, sí le "habría gustado alguna explicación más". Del mismo modo, ha expresado que según ha ido pasando el tiempo, han disminuido las muestras de apoyo hacia él y ha afirmado: "La presunción de inocencia ya nos la hemos cargado. Lamentablemente sigue habiendo prácticas de cloaca y policía patriótica".

Cómo fue su participación en el rescate Air Europa

El exministro ha hablado sobre su participación en el rescate de Air Europa, del que dice que "había que salvarla, porque de hecho ya se había tomado una medida política, que eran los fondos para ayudar a empresas consideradas estratégicas que se habían visto afectadas notablemente por el coronavirus". Si bien, ha explicado que en comparación a las ayudas que planteaban otros países para rescatar a sus aerolíneas, "la actuación del Gobierno de España fue muy limitada".

De hecho, ha explicado que tanto Pedro Sánchez, Nadia Calviño o María Jesús Montero "tuvieron el mismo interés político" y que se reunió con ellos pero es "una empresa de bandera española y es la única de esa envergadura, (...) no hubo ningún otro interés".

Su relación con Aldama y Koldo

Del mismo modo ha defendido que él no solo se reunía con Aldama, aunque "parece que yo recurría a él para todo" y que el empresario "está intentando dar la vuelta a la cuestión, afectando a mucha parte del Gobierno, porque en definitiva se ha integrado en una campaña política de desgaste del Gobierno".

En cuanto a los casos de Venezuela y México, que no están judicializados, Ábalos ha afirmado que "no hay dos casos porque lo de México no es ningún caso", al mismo tiempo que ha dicho que Aldama no conocía al presidente de México y que "no hacía falta que hiciera ninguna gestión" porque los 12 aeropuertos de México ya los gestionaba AENA desde 2016.

El exministro se ha mostrado esquivo al ser preguntado por una fotografía con el empresario en las dependencias del PSOE, ya que "no tengo tantos recuerdos como para eso". Sí ha atacado al empresario diciendo que "lo mismo le da una cosa que la otra. Lo mismo le da ir a mítines del PSOE que ahora arremeter contra este partido y dejarse acompañar por el de Desokupa, y participar un poco de la sensibilidad de la ultraderecha".

"Uno se arrepiente hasta de haber sido ministro"

Sobre el caso Koldo, Ábalos ha sido contundente: "Me enteré de que este Gobierno había comprado material sanitario con ocasión de la investigación". En cuanto a su relación con Koldo, el exministro ha explicado que Santos Cerdán le habló de él y que cuando pasó a ser ministro, se lo llevó "dentro de las personas que puedo nombrar" y que era "más asistente que asesor".

José Luis Ábalos ha finalizado la entrevista con un mensaje claro: "Con todo lo que ha pasado, pues qué quiere que le diga, uno se arrepiente hasta de haber sido ministro".