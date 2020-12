El Jemad asegura que las opiniones de los exmilitares deben verse como las de "ciudadanos particulares"

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Miguel Ángel Villarroya, ha subrayado este viernes el compromiso de las Fuerzas Armadas con la Constitución y que las expresiones de los militares retirados en un chat, donde criticaban al Gobierno y hablaban de golpes de Estado y fusilamientos, así como con las cartas dirigidas al Rey, "deben verse como opiniones de ciudadanos particulares".

En una insólita nota de prensa, justificada con motivo de la celebración del Día de la Constitución, el próximo domingo, el general del Aire ha manifestado que el hecho de que estos militares se hayan arrogado una "representatividad que no poseen" sólo "daña la imagen de las fuerzas armadas" y "confunden a la opinión pública".

"Las opiniones de estas personas no pueden considerarse representativas del colectivo del que formaban parte con anterioridad sino que deben verse como opiniones de ciudadanos particulares, por otra parte, con todo derecho a expresar lo que consideren, pero no arrogándose un derecho de representatividad que no poseen, que daña la imagen de las Fuerzas Armadas y que sólo confunde a la opinión pública”, ha señalado.

“La Constitución es la norma que los militares hemos jurado o prometido defender y la que inspira todas nuestras actuaciones. Una de las consecuencias de ese compromiso es la neutralidad política de nuestras Fuerzas Armadas”, subraya el general Villarroya. “Las Fuerzas Armadas están al servicio de todos los españoles, sin importar dónde han nacido o lo que piensan. Nuestro compromiso con España y con la Constitución no ofrece ninguna duda y así lo venimos demostrando en nuestra actuación día a día”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha remitido a el mensaje del Jemad en Espejo Público de Antena 3, "que son realmente las Fuerzas Armadas", y ha indicados que estos exmilitares "son personas con resentimiento que no tienen ningún valor democrático".