El jefe de la UME desmiente a Mazón: "Cuando la Generalitat nos dio luz verde, estábamos en minutos"

El general Javier Marcos, jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha comparecido este lunes en Moncloa para aclarar el papel de la UME tras el devastador paso de la DANA en Valencia. En su intervención, Marcos ha aclarado que actuaron conforme a las órdenes y tiempos establecidos por la Generalitat Valenciana.

"En un nivel 2 de alerta, quien dirige la emergencia es la Comunidad Autónoma, quien decide dónde vamos o dónde no vamos es la Comunidad Autónoma. Es el director de emergencias quien nos dice dónde actuamos, y eso hemos hecho con disciplina. Yo puedo desplegar y movilizar a mis hombres, pero yo no puedo entrar hasta que el director de emergencias de la Generalitat me autorice", ha detallado Marcos, dejando claro que la UME depende de la autorización de las autoridades autonómicas para intervenir.

El jefe de la UME explica que, desde el inicio de la emergencia, el equipo estaba preparado y en alerta, siguiendo de cerca la evolución meteorológica. "El día que se desencadenó la emergencia, la UME venía siguiendo la situación. Tengo dos herramientas legales: la alerta temprana y el despliegue adelantado. Cuando vi lo que se podía venir encima utilicé esas dos herramientas. Ordené que todos los soldados del batallón número 3 localizado en la base Jaime I de Valencia fueran a sus puestos. 500 militares perfectamente equipados. Ordené el despliegue para que estuvieran preparados", ha explicado. Según Marcos, el despliegue en la base se efectuó en apenas 15 minutos. "En cuanto la Generalitat nos dio luz verde, estábamos en minutos en la zona de emergencia", ha añadido para recalcar la rapidez de respuesta de su grupo.

El general ha insistido en la necesidad de respetar los protocolos legales y la cadena de mando en situaciones de emergencia. "Yo tengo capacidad legal para desplegar a mis soldados, pero para que actúen necesitamos la orden del mando de emergencias de la Comunidad Autónoma, se trata de cumplir la ley".

Marcos también ha explicado que ciertos factores externos dificultaron la intervención, particularmente las condiciones meteorológicas, y ha reiterado el compromiso de la UME con el orden y la disciplina. "Es cierto que no intervinimos rápidamente porque la meteorología no los impidió y por una cuestión de orden y disciplina: no podíamos añadir caos a una situación verdaderamente caótica", ha comentado.

Despliegue de las Fuerzas Armadas

El general ha informado que actualmente hay 6.600 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados en la zona afectada y que, para la noche, se prevé que el número ascienda a 7.800, además del personal adicional que apoya desde la distancia, incluyendo 5.000 efectivos del Ejército de Tierra. Marcos enfatizó la gravedad de la situación, señalando que "es tal el grado de destrucción que la movilidad está limitada".

Consciente del impacto emocional en la población, el jefe de la UME ha llamado a la paciencia. "Es una complejidad tan grande que esto requiere dos cosas: ser disciplinados y tener paciencia" aunque reconoce que "es difícil porque la emoción y el dolor hacen que esto no sea fácil".

El despliegue incluye efectivos de la UME, el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire en las 69 localidades afectadas. "No nos dejamos una casa atrás", aseguró, y subrayó que los soldados "se están dejando la piel en todo momento", con turnos de doce horas que los dejan exhaustos.