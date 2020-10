¿Es James Rhodes un instrumento de propaganda de Pedro Sánchez?

¿Es James Rhodes un elemento de propaganda del Gobierno? La ley que lleva su nombre -de la infancia y adolescencia- o el hecho de abrir la videoconferencia del presidente sobre el plan de recuperación económica han sido algunos de los últimos guiños del Ejecutivo hacia el pianista.

James Rhodes es un conocido pianista británico que se hizo famoso en España a raíz del éxito de su libro 'Instrumental', donde relata los abusos sexuales de los que fue víctima cuando era niño.

Este fue el hecho que hizo que Pablo Iglesias anunciara el pasado mes de febrero que la ley de la infancia y la adolescencia se conocería como 'Ley Rhodes'.

De la 'ley Rhodes' al piano en la conferencia de Sánchez

El vicepresidente del Gobierno aseguró que Rhodes podía aportar "muchísimas cosas" en cuanto a la ley, una de las prioridades de Iglesias a su llegada al Ejecutivo.

Además, James Rhodes ha estado presente en la videoconferencia de Pedro Sánchez en la que el presidente ha presentado el plan de recuperación para la economía española frente al coronavirus, un proyecto exigido por la Unión Europea. El pianista ha comenzado el acto con una interpretación del Himno de la Alegría que simboliza a la UE.

Disputa entre Rubén Amón y James Rhodes

En Más de uno, Rubén Amón y Daniel Basteiro han debatido si el pianista está siendo un elemento de propaganda del Ejecutivo. "Participa en el espectáculo de euforia propagandística del Gobierno y eso me preocupa", ha comentado Amón en la tertulia del programa de Carlos Alsina.

"No me parece ninguna chanza, el protagonismo se lo da el Gobierno abriendo el telón", añade Rubén Amón, que insiste en las continuas referencias del Ejecutivo hacia el pianista: "Lo van colocando allí donde puede".

La disputa entre Rubén Amón y James Rhodes también llegó a Twitter, donde el pianista contestó al periodista tras una columna que le dedicó en El País. "¿Quién es Rubén Amón y por qué está obsesionado conmigo?", llegó a publicar Rhodes.

Antes de su disputa, Rubén Amón ya 'indultó' al pianista en su sección de Más de uno, cuando afirmó que "si la ñoñería fuera un delito, estaría en trámites de deportación": "Rhodes dice que en España todo es mejor, que no nos miente, que él puede testimoniarlo".

"Hay que joderse, 48 años viviendo en el paraíso y no me había dado cuenta, pero Rhodes me ha enseñado la luz y el camino", concluye Rubén Amón en el indulto al pianista.

