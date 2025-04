Izquierda Unida: sus balas no son de fogueo

Las palabras de Maíllo (Espejo Público, Antena3) suenan de nuevo a amenaza seria. A ultimatum dentro siempre de sus posibilidades. Porque la histórica coalición tiene a una ministra -Sira Rego, titular de Juventud e Infancia, especialmente comprometida con Gaza y Palestina- en el Gobierno. Y su salida provocaría una crisis más que incómoda para Sánchez.

Si no hay solución a la crisis, la situación de la ministra Rego parece insostenible ante el contrato de compra de balas israelíes por parte de España al gobierno de Netanyahu.

Pero a fecha de hoy, Izquierda Unida sigue dentro de la otra coalición, Sumar, que a su vez se juega su futuro dentro de su propia coalición con el PSOE. Y salir de ese laberinto de confluencias son palabras mayores. Nadie quiere romper la baraja para no dar oxígeno a la oposición pero aquí cada uno se juega su supervivencia. El PSOE, seguir en el gobierno. Sumar, seguir existiendo e Izquierda Unida, volver a ser algo en la vida política. por eso unos y otros esperaban un mensaje reposado del líder de esta coalición. Y no ha llegado.

En el gobierno acaban de escuchar con inquietud el mensaje del máximo dirigente de IU en Atresmedia. Y no era eso lo que querían oír. Esperaban un tono más conciliador, más cercano a la empatía que tiene Sumar con el PSOE en este asunto. Nada de eso. Maíllo ha vuelto a poner pie en pared. Y ha sido casi peor su tono que sus palabras.

Porque no es tranquilizador escuchar alto y claro que "con el genocidio de Israel sobre la población de Palestina no se juega". Ni escuchar que "nosotros no vamos a pasar por ese aro". O que "en este momento esperamos que el gobierno cumpla con la palabra dada: no iba a haber ningún tipo de transacción comercial en materia de Defensa".

Las balas que lanza Maíllo no parecen de fogueo

A despecho de lo que piense Yolanda Díaz, el líder de Izquierda Unida toma el mando del relato en esta crisis y le canta a Pedro Sánchez lo que no le canta Díaz: "El gobierno debe acostumbrarse a no tomar decisiones unilaterales".

Las balas que lanza Maíllo no parecen de fogueo y se disparan sin esperar ordenes ni aprobación de la máxima dirigente de Sumar. El dirigente izquierdista añade: "eso es algo que tiene que entender el PSOE porque no tiene mayoría absoluta ni es un gobierno monocolor. No puede funcionar la unilateralidad. Estamos hablando del incumplimiento explícito del Ministerio de Interior en la compra de armas a Israel. Y ahora descubrimos que nos están mintiendo".

La formación de Maíllo pone punto y seguido así a una crisis que no se cierra, y que solo parece solucionarse si Moncloa ofrece una salida que pase por perder el importe del contrato de munición con Israel a cambio de la paz política dentro de las coaliciones de coaliciones que forman el gobierno.