Irene Montero pide que "nadie guarde silencio" ante la violencia machista en "un verano muy difícil"

Irene Montero, ha pedido este lunes que "nadie guarde silencio" ante la violencia machista en "un verano muy difícil".

Lo primero, me gustaría hacer referencia a la violencia machista y a la necesidad de que el conjunto de la sociedad, y sobre todo las instituciones, que tienen la obligación de proteger a todas las víctimas de violencia machista, no bajemos la guardia. El verano siempre es un momento difícil, y estamos en un verano muy complicado en cuanto a la violencia machista, tanto contra las mujeres como contra sus hijas e hijos", ha asegurado Montero en declaraciones a los medios durante la visita a los trabajos de búsqueda de una fosa común de la Guerra Civil, en el Cementerio Municipal de Fuencarral (Madrid).

Asimismo, ha recordado que 'el silencio es cómplice de la violencia', por lo que ha pedido que, 'ante la más mínima duda, ante el más mínimo indicio, no guarden silencio'. En este sentido, ha recordado que el 016 atiende 'no solamente a las víctimas, sino también a familias, amistades, personas conocidas, y puede brindar asesoramiento. Es una mano tendida para ayudar a las mujeres a no permanecer en esas situaciones de violencia y, por supuesto, para evitar los asesinatos machistas'."

Finalmente, Montero ha interpelado al entorno de las víctimas para "que todo el mundo actúe y que nadie guarde silencio porque el silencio es cómplice".

En lo que llevamos de año, 29 mujeres han sido asesinadas por violencia de género, y 1.273 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos. Además, nueve menores han sido asesinados este año a manos de su padre, víctimas de violencia de género.

Actualmente, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se encuentra investigando el presunto asesinato por violencia vicaria de una menor de 17 años en la provincia de Toledo. De confirmarse, sería la víctima número 10 en este 2024.