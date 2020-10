Illa usa una entrevista de Alsina a Casado para responderle en el Pleno sobre el estado de alarma

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha subido a la tribuna de oradores para responder a la intervención de Pablo Casado y ha hecho referencia a una entrevista que el líder del PP concedió al programa de Onda Cero, 'Más de uno', con Carlos Alsina, el pasado 28 de septiembre.

"La pregunta es, señor Casado: ¿se entienden ustedes a sí mismos? Porque parece que no soy el único que así lo percibe y repasemos una entrevista reciente suya con el señor Alsina donde usted se censuraba a sí mismo", ha comenzado Illa ante los gestos de Casado, que negaba con la cabeza.

El ministro ha continuado repasando preguntas que le hizo Alsina a Casado y que se referían al cambio de postura del PP respecto al mando único durante el primer estado de alarma. También a la posterior tensión que hubo entre la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo Central, al que se acusó de desentenderse y dejar que fueran las autonomías quienes decidiesen sin establecer un plan homogéneo para toda España.

"En conclusión, señor Casado: este humilde ministro -que quizás no esté a su altura institucional- no quisiera estar en su lugar. De lo que estoy convencido es de que usted, ante la mayor calamidad en un siglo, no ha querido estar ni en el mío ni en el de este Gobierno. Esta es la verdadera razón de su abstención: la no posición y la gran ausencia de su sentido de Estado", ha concluido Illa.

Casado acusó al Gobierno de querer poner a Madrid "en el foco"

El presidente del PP, en dicha entrevista con Carlos Alsina, sostuvo que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid tenía varios expertos aconsejándoles en la toma de decisiones, mientras que el Gobierno Central únicamente tenía al director del CCAES, Fernando Simón.

Al mismo tiempo, pidió nuevamente que Sánchez coordinase una respuesta con un marco legal a nivel nacional para hacer frente a la pandemia del coronavirus, ya que las medidas tomadas por Madrid estaban siendo efectivas, pero necesitaban de "una ayuda".

Asimismo, acusó al Ejecutivo de querer poner a Madrid "en el foco" y al ministro Illa de cambiar de criterio en cuestión de días pasando de estar a favor de las medidas regionales a mostrarse en contra: "Detrás de esto hay una motivación política", dijo.

Por último, pidió "remar todos en la misma dirección", pero en el marco de las competencias de cada uno, ya que insistió en que era el Gobierno quien tenía la competencia sobre alertas y emergencias.