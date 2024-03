Illa garantiza que no salió ni un solo euro de Sanidad para la empresa vinculada al caso Koldo

Salvador Illa sigue insistiendo en desvincular el ministerio de Sanidad -del que estuvo al frente durante la pandemia- con la trama de corrupción del caso Koldo, a pesar de aparecer en las conversaciones del chat de WhatsApp entre Víctor de Aldama y otros tres investigados.

El líder del PSC lo ha asegurado en una entrevista con Catalunya Ràdio que "no salió ni un solo euro del ministerio de Sanidad" para la empresa vinculada a la trama Koldo. Al hilo de esto, insistió en que desde el ministerio se hicieron las cosas "bien" y se actuó siempre "de acuerdo con la ley".

"En un momento muy delicado hicimos lo que había que hacer", ha dicho Illa haciendo referencia a que trataron de proporcionar todos los medios para superar la pandemia.

Illa muestra su "absoluta disponibilidad" para colaborar en las investigaciones del caso Koldo

Sobre el caso Koldo, ha asegurado que está "decepcionado, enrabiado y disgustado" y ha reiterado su "absoluta disponibilidad" y colaboración total para esclarecer los hechos y ayudar a las investigaciones.

Según Illa, en la pandemia salió lo mejor de la condición humana y también lo peor en algunos episodios "y éste (el caso Koldo) es uno". Por ello, quiere que "caiga el peso de la ley" a las personas que se han comportado de esta manera en una situación tan delicada.

El PP intenta derrocar al Gobierno

Por otro lado, Illa también ha tenido palabras de reproche para el PP y ha afirmado, que desde el inicio de la legislatura están intentando no solo no solo derrocar al Gobierno, sino "deshumanizar" y destruir la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esto, "traspasa todas las líneas aceptables. No es manera de hacer política", ha dicho.