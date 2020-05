Illa asegura que la cogobernanza "está funcionando" y pide "prudencia" a las autonomías en la desescalada

La ministra Montero ha explicado que la reunión con los presidentes autonómicos se ha centrado principalmente en la fase 1 de la desescalada en la que a partir de este lunes entra la mayoría de España.

Montero ha reiterado la importancia de "preservar todo lo conseguido hasta ahora", aunque haya muchas personas a las que les gustaría "acelerar la desescalada". "Forzar el ritmo nos puede costar muy caro, sobre todo en vidas", pero también "en clave económica" si hay que dar marcha atrás por un rebrote.

La ministra también ha hecho referencia a la puesta en marcha de un fondo no reembosable para las comunidades autónomas. Ha señalado que se trata de "recursos que el Estados dará a las comunidades y no generará intereses". Además, ha puntualizado que estas ayudas "no sustituyen a los fondos que ya se asignan a las comunidades".

Montero ha explicado que los presidentes autonómicos son "conscientes" del esfuerzo del Gobierno y ha asegurado que valoran el "compromiso" del Ejecutivo con los agentes sociales tras el acuerdo conseguido.

Por su parte, el ministro de Sanidad ha valorado las cifras de este domingo del impacto del coronavirus en España. Al igual que Fernando Simón, ha destacado "la evolución favorable" de la pandemia. "Para esta semana teníamos el objetivo de llegar una tasa por debajo del 0,5%, y estamos en el 0,28%. Gracias al gran esfuerzo de los españoles hemos ido consiguiendo todos los objetivos".

"La cogobernanza está funcionando"

Sobre la reunión con los presidentes autonómicos, Illa ha hecho hincapié en que "la cogobernanza está funcionando" y ha señalado que durante la reunión "ha habido algunas propuestas muy interesantes" que el Ejecutivo va a "estudiar". Se trata de peticiones sobre reconsiderar "recuperar actividades de caza y pesca y algún paquete de medidas específicas adaptadas a la España rural" antes de la fase 2.

La prudencia como guía de actuación

Salvador Illa ha apelado a la prudencia de los presidentes autonómicos, como ya lo hizo el presidente Sánchez este sábado: "La prudencia va a ser la guía de actuación en esta desescalada", ha aseverado. "Toda prudencia va a ser poca para no malograr todo lo que hasta ahora hemos conseguido", ha añadido. Además, ha explicado que a partir de mañana se empezará a estudiar "qué unidades territoriales son propuestas para pasar de fase, siempre en base a los criterios sanitarios de los expertos".

