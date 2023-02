Igualdad, contra la reforma del PSOE de la ley del solo sí es sí porque implicaría "una segunda ola de revisiones"

El Ministerio de Igualdad ha alertado de que la reforma de la Ley del 'solo sí es sí' que ha registrado el PSOE en el Congreso de los Diputados implicaría "una segunda ola de revisiones".

La proposición de ley del PSOE mantiene la vuelta a las penas anteriores a la entrada en vigor de la ley cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima. Recupera la horquilla de entre 1 y 5 años de prisión cuando no haya penetración y de entre 6 y 12 cuando sí la haya, siempre que en esos casos haya habido violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima.

"Puede dar lugar a revisiones de tribunales que hasta ahora no se han revisado. No es cierto que la propuesta del PSOE vaya a blindar frente a revisiones que tendrían que estar terminando, no se puede permitir que vuelva a empezar una segunda ola de revisiones", ha asegurado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

Para Rosell, este modelo implica diluir la centralidad de ley en el consentimiento y una vuelta al modelo anterior por lo que ha manifestado su preocupación: "Que se introduzca de nuevo la violencia, la intimidación, que responden al modelo del 'no es no'". "Hemos hecho la propuesta de que la violencia e intimidación sea un agravante. La propuesta de volver al viejo sistema que no ha funcionado nunca nos parece que sería un retroceso", ha argumentado y ha incidido en que esto supone riesfo de que haya "revisiones futuras" de condenas.

Asimismo, Rosell ha criticado que hay una "divergencia" en la aplicación judicial de la Ley del 'solo sí es sí' que es "lamentable" y ha incidido en que la responsabilidad de la aplicación de la norma "es de cada tribunal". "Me parece llamativo que nos digan si la vamos a aplicar de una u otra manera", ha dicho.

Igualdad descarta dimisiones

El Ministerio de Igualdad ha descartado presentar dimisiones pese a que el PSOE haya presentado la ley en solitario ya que consideran su presencia más necesaria que nunca para no regresar al "Código Penal de La Manada".

Su objetivo, según ha explicado a los medios la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, es seguir trabajando para llegar a un acuerdo que "evite el retroceso que se está planteando en este momento" y defender que la falta consentimiento, y no la violencia y la intimidación, siga siendo el elemento que defina una agresión sexual.

La alternativa de Igualdad

Igualdad plantea como alternativa que la violencia y la intimidación se incluyan en la lista de agravantes, además de impulsar medidas que permitan una "correcta" aplicación de la norma, desde una mayor especialización de los juzgados y mayor sensibilización, o más policías y psicólogos. Desde la formación morada esperan que se pueda llegar a un acuerdo con el PSOE pese a las posturas tan distanciadas que mantienen en la actualidad.

Y confía aún en un posible acuerdo con su socio, aunque hoy por hoy sus modelos parecen irreconciliables. "Ya les gustaría a esos que piden que dimitamos que lo hiciéramos", ha señalado Ángela Rodríguez.