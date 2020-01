Lo único que tiene que decir el vicepresidente segundo sobre el anuncio de Torra es que si hay elecciones los partidos se presentarán y pronto habrá nuevo Gobierno.

Preguntado por la reunión de Pedro Sánchez con un presidente inhabilitado, Iglesias asegura que ellos han pedido muchas veces su dimisión, pero son los representantes de la ciudadanía quienes le han puesto, y mientras no haya otro, hay que dialogar con él. "Un Gobierno tiene que dialogar con quien haya, no se puede dialogar a la carta. En política y democracia uno no elige a su interlocutor. Quizás si hay elecciones en Cataluña habrá otro president o una presidenta de la Generalitat, pero el Gobierno español tendrá que dialogar con quien esté", declara.

Por otro lado, añade que es una obligación institucional que Sánchez se reúna con Torra y que la receta del Gobierno para afrontar el conflicto catalán tiene tres componentes: diálogo, diálogo y diálogo.

Seguro que te interesa...

Pablo Casado: "Vamos a presentar una querella contra Quim Torra por usurpación de funciones"