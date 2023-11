Huelga de Solidaridad y Vox del 24 de noviembre: los motivos y las dudas de su legalidad

El sindicato Solidaridad, afín a Vox, ha convocado para este viernes una huelga general porque la "desigualdad" que generarán los pactos alcanzados entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con sus socios de investidura "es manifiesta". La convocatoria llega tras subsanar los errores iniciales al presentarla en el Ministerio de Trabajo.

El sindicato Solidaridad explica que el motivo de la huelga es "expresar el contundente rechazo a las políticas de recortes sociales, supresión de derechos laborales, y la desigualdad de los trabajadores que se producirán al amparo de las cesiones al separatismo y a quienes quieren romper la unidad de España".

El secretario general de Solidaridad, Rodrigo Alonso, ha aclarado que es perfectamente legal y no da a lugar las reclamaciones de aquellos que dicen que es ilegal por su carácter político. En cualquier caso, si hay una reclamación será la Audiencia Nacional la que decida si es legal o no y lo haría pasada la fecha elegida.

Alonso garantiza en Servimedia que es "perfectamente legal y no es política" por diferentes motivos. Como ejemplo, avisó de que si se cede a Cataluña la recaudación del 100% de los tributos, "esos no vienen a los Presupuestos Generales del Estado".

Solidaridad recuerda que han tenido 10 días para negociar los servicios mínimos de las comunidades autónomas, de los ministerios, de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y de las empresas públicas, y puso en valor que no están teniendo "ningún problema a la hora de negociar", ya que "hay una predisposición muy buena".

¿Puedo ejercer el derecho a la huelga?

En caso de que un trabajador quiera adherirse a la huelga general está en su derecho y no puede ser sancionado laboralmente por ese motivo. Si ejerces el derecho a la huelga no cobrarás ese día. En caso de que posteriormente la huelga sea declarada ilegal, los convocantes si pueden ser sancionados. Los asistentes podrían tener una falta de asistencia en el trabajo que no es motivo suficiente para el despido.