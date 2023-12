Guilarte, al Congreso: "No es una injerencia en sus funciones sino una defensa de las nuestras"

El presidente suplente del CGPJ Vicente Guilarte afina su respuesta ante los señalamientos independentistas a jueces y ante las nuevas declaraciones por parte de la portavoz parlamentaria de Junts Miriam Nogueras reiterando sus acusaciones de lawfare a los magistrados del procès.

“No somos indecentes”, ha señalado Guilarte durante su intervención en la entrega de premios del Foro Justicia y Discapacidad.

Guilarte subraya que le gustaría no volver a escuchar esos insultos porque evidencian “un desprecio infinito hacia la propia dignidad de las personas, designando a quienes no han hecho sino cumplir con las exigencias del orden constitucional establecido”.

“Cuando desde la Tribuna que el Estado les proporciona para defender sus propuestas nos desprecian, cuando nos insultan, cuando nos agravian, cuando nos ofenden, lo están haciendo a una gran mayoría de personas que han depositado su confianza en el sistema judicial. Y todo ello perturba la defensa de los intereses encomendados, lógicamente también la ayuda a las personas con discapacidad en todas sus vertientes”, ha añadido.

De ahí que Guilarte saque la conclusión de que rogar que cese la escalada verbal “no es una injerencia en sus funciones sino una defensa de las nuestras”.

Comparecencias de jueces ante las comisiones de investigación

Además, el vocal en funciones de presidente del CGPJ ha dado la bienvenida al reconocimiento por parte del Gobierno de que los jueces no tienen obligación de comparecer ante las recién creadas comisiones de investigación sobre lawfare, aunque reprocha que esta actitud no hubiera imperado antes del acuerdo con Junts que facilitö la investidura de Sánchez: “defendidas en otro momento y escenario, (esas declaraciones) quizás hubieran evitado plasmar el perturbador anglicismo -en referencia al lawfare- en documento alguno y, a buen seguro, nos hubiéramos ahorrado las tensiones que hemos vivido”.

“Por favor, no nos defrauden, insistan en la cabal línea emprendida que agradeceremos pues en la conciencia de su expresada inutilidad no se comprendería el llamamiento (de jueces a esas comisiones) obediente entonces a fines que no se me alcanzan. Intuyo que ello abortaría ad eternum cualquier posibilidad de acuerdo en el ámbito que nos ocupa”, ha indicado.

Además, el presidente suplente del CGPJ ha abordado también las posibles peticiones de desclasificación de información reservada por parte de esas comisiones y, en particular aunque sin nombrarla, de la que investiga el alcance de los “espionajes” con Pegasus a teléfonos de independentistas: “Y si está en sus manos el no llamarnos, también lo está el no propiciar los mismos desencuentros desclasificando para su espuria difusión hechos aboslutamente fuera del contexto en el que surgieron”

Guilarte ha vuelto a hacer un llamamiento para rebajar la tensión: “saben que cuentan con mi más sincero apoyo para evitar un choque, que lo sería entre poderes del estado”.

Sobre el asunto más directamente relacionado con la entrega de premios de la Fundación Justicia y Discapacidad, el presidente del CGPJ por suplencia, ha reclamado la reforma de la Constitución para suprimir el termino “disminuidos” del artículo 49. Una modificación que para el presidente suplente es imprescindible para tomar conciencia del nuevo modelo social de integración de la discapacidad en todas sus vertientes.

Según subraya, al Poder Judicial no le vale la excusa de que con ello puede abrirse el campo a la discusión de otros preceptos constitucionales porque se trata de “un tema de entidad y autonomía suficiente como para no mezclarlo con otros”.

Guilarte ha elogiado a los premiados, la magistrada jubilada Aurora Elósegui, el diario 20minutos, la empresa Inditex y LALIGA GENUINE, y ha reconocido la encomiable labor que realizan por la plena integración en la sociedad y, específicamente, por el acceso a la justicia de todas las personas con discapacidad: “Persistid en la eliminación de barreras para la participación plena de todas estas personas en la sociedad”, ha indicado dirigiéndose tanto a los premiados como a los operadores jurídicos e instituciones miembros del Foro.