Gobierno y PP se señalan mutuamente por la gestión de la Dana

Transcurridos ya varios días desde que la Dana arrasara la provincia de Valencia, los actores políticos han pasado a la carga en las últimas horas y han comenzado a señalarse en busca de culpables por la gestión de uno de los mayores desastres naturales de la historia de España.

Este viernes conocíamos que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, llegó casi dos horas tarde a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) porque se encontraba en un almuerzo privado fuera de su agenda oficial en el ofreció a la periodista Maribel Vilaplana la dirección de la televisión pública autonómica 'À Punt'.

También ha sido Mazón señalado por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que ha asegurado en una entrevista en la Cadena SER que llamó hasta en cuatro ocasiones al president de la Generalitat hasta que consiguió hablar con él en la tarde de la tragedia.

"Me dijo algo así como que iba todo bien, pero esta tarde se ha precipitado todo. Discúlpame, te llamo en diez minutos, ahora no puedo hablar. Y lógicamente no me volvió a llamar", ha desvelado la vicepresidenta, que ha sido la gran señalada por el PP en las últimas horas.

Los populares han acusado a Ribera de huir del Senado, no dar explicaciones sobre la gestión de la Dana y desatender sus competencias desde su candidatura a las elecciones europeas. El principal partido de la oposición ha reprochado a Ribera que no tome decisiones, no asuma responsabilidades y ahora no quiera dar "ni una sola explicación".

También Mazón ha cargado contra Ribera por sus palabras en la Cadena SER en un tweet en el que adjunta un supuesto SMS enviado por la vicepresidenta a las 20:20 horas en el que se preocupaba por la situación y ofrecía su ayuda.

La respuesta del Gobierno ha sido difundir la agenda de Teresa Ribera del día 29 de octubre, día de la tragedia, en el que la vicepresidenta se encontraba en Bruselas reunida con parlamentarios europeos y fuentes del Ministerio han aclarado que "en todo momento estuvo trabajando y localizable".

Según lo difundido por el Gobierno, Ribera adelantó su vuelta a Madrid en el primer vuelo disponible el miércoles 30, se reunió con su equipo a las 09:30 horas y asistió a la segunda reunión del comité de crisis en Moncloa.