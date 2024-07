El Gobierno se opone a regular la figura del cónyuge del presidente en el plan de regeneración de Sánchez

El Gobierno descarta regular la figura del cónyuge del presidente dentro del plan de regeneración democrática, mientras ERC, Bildu y PNV valoran incluirlo en la ronda de negociaciones que el Ejecutivo mantendrá a partir del lunes con los grupos parlamentarios.

"No lo contemplamos" y "es muy complicado" son las respuestas que ofrecen fuentes de Moncloa a la posibilidad de incluir la regulación de la figura del cónyuge del presidente del Gobierno en el plan de regeneración democrática presentado el miércoles por el presidente Pedro Sánchez en la Cámara Baja.

La normativa española no especifica cuáles son los límites de actuación para la pareja de quien preside el Ejecutivo y a raíz del 'caso Begoña Gómez', esposa del presidente, los socios del Gobierno, como son ERC, Bildu y el PNV, consideran que "sería bueno" regular este aspecto y no descartan incluirlo entre sus propuestas para el plan de regeneración democrática.

"Aprovecharemos para comentarlo", señalaron fuentes de ERC, mientras que desde EH Bildu apuestan por incluir este punto directamente entre sus propuestas.

No legislar "en caliente"

Desde la formación comentan que este aspecto "habrá que abordarlo con cuidado", ya que el reciente caso de la esposa del presidente "ha calentado los ánimos a más de uno", comentan, añadiendo que no buscan que "se legisle en caliente".

Asimismo, consideran que "es un asunto que hay que abordar", pero "más bien cuando se enfríen los ánimos" de estas últimas semanas.

La esposa del presidente tuvo que acudir este viernes al Juzgado de Instrucción número 41 de la Plaza de Castilla en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en relación con varias adjudicaciones públicas al empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés.

El PNV ha sido, hasta el momento, el único grupo, considerado entre los socios del Gobierno de coalición, que se ha atrevido a decir algo en público respecto al 'caso Begoña Gómez'.

"Hay algunas cosas que no toca hacer" y "aquello de que no solo hay que ser, sino parecerlo", fueron las palabras que pronunció el pasado miércoles del portavoz del PNV, Aitor Esteban, en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE) para concluir que en las actividades de Gómez ha habido "cierta relajación o descuido". Unas horas antes, Esteban dijo desde la tribuna del Congreso: "Negar o no abordar el aspecto ético es un error".

"Conducta ética"

Desde la formación vasca también valoran incluir aspectos de "conducta ética" en su propuesta para incluir en el plan del Gobierno. "Todo eso lo negociaremos cuando nos llamen", aseguraron.

En Moncloa se abren a incluir propuestas de los socios para conseguir una amplia mayoría para el plan de Sánchez, como retomar la reforma de la ley de secretos oficiales, demandada por el PNV. También se podría negociar cambiar o suprimir algunos de los artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada por algunos partidos 'ley mordaza', tal y como exige Sumar.

Un marco pretendidamente amplio para incluir propuestas que faciliten un acuerdo. Sin embargo, desde el Gobierno informan a Servimedia de que "hasta el momento, nadie nos ha hablado de este aspecto", en relación con la regulación de la figura del cónyuge del presidente. "Nosotros no lo contemplamos, pero hablaremos de todo lo que nos pongan encima de la mesa", zanjaron.