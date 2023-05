El Gobierno acusa a Feijóo de "instrumentalizar la justicia" por la cena con los fiscales

El Gobierno continúa criticando duramente al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por haber asistido al encuentro convocado por la Asociación de Fiscales. A la cena, acudieron 50 fiscales además de otras personalidades de la vida política y civil como el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, o de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

En el encuentro, Feijóo se comprometió, como ya había declarado en ocasiones anteriores, a derogar leyes aprobadas por el actual Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos. "Les he transmitido a los fiscales que creo que en la carrera fiscal, en la independencia de los fiscales y que no nombraré jamás a un Fiscal General del Estado que forme parte de mi Gobierno", declaró Feijóo quien ha matizado que fue una reunión absolutamente correcta e institucional.

Por su parte, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "lo grave del caso no es que se produjera una reunión, sino el objeto" de la misma, el cual cree que es "la instrumentalización de la justicia, como ha venido haciendo el PP durante toda esta legislatura, primero con el señor Casado y ahora el señor Feijóo". Tal y como, recuerda, está ocurriendo con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial.

Según Rodríguez, "la gravedad de ese encuentro, además de no darse transparencia en lo allí expresado, es que se pone de manifiesto algo que no se explica a los españoles y es en qué consiste ese afán de derogación, de no proponer nada, sino ir contra todo". La ministra se pregunta qué es lo que quiere derogar el PP, la reforma laboral, subida del SMI o reforma de las pensiones que ha sido avalada por la Comisión Europea y "está generando, de nuevo, ingresos en la hucha de los pensiones".

Asimismo, la portavoz del Gobierno alega que lo que se le está pidiendo al PP desde el Ejecutivo es que "además de contárselo a los fiscales en una comida en un hotel a puerta cerrada en Madrid, se lo cuente a todos de los españoles".

Y reitera que "esta instrumentación del poder judicial tiene como máximo exponente la falta de cumplimiento por el principal partido de la oposición de la propia Constitución española que se culmina con ese bloqueo al CGPJ".