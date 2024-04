Page propone un Pacto de Estado entre PP y PSOE para evitar que Bildu sea decisivo en la gobernabilidad de España

La negativa de Pello Otxandiano, candidato de EH Bildu a la lehendaritza, de definir a ETA como grupo terrorista ha generado una gran polémica en el tablero político vasco, y también entre las fuerzas nacionales apenas dos días antes de las elecciones en Euskadi.

"Un auténtico pacto de Estado entre la izquierda y la derecha"

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, se ha pronunciado hoy desde Bruselas acerca del partido de Otegi, y ha lanzado una insólita propuesta: Page ha pedido a su partido, el PSOE, y al resto de fuerzas "constitucionalistas", alcanzar un pacto de Estado para evitar que EH Bildu tenga peso en cuestiones sobre la gobernabilidad de España.

En concreto, Page ha puesto sobre la mesa "un auténtico pacto de Estado entre la izquierda y la derecha, entre los partidos constitucionalistas", con el objetivo de dejar claro "que una cosa es participar en el debate político y otra darles la acción de oro, la llave de oro de la política española", ha explicado.

Defiende sus presencia en el Parlamento

"Pueden y deben participar en la vida democrática porque la Constitución que tenemos es muy abierta y muy incluyente, pero no pueden ser decisivos", ha afirmado el político socialista, refiriéndose a Bildu y a otros "independentistas radicales que utilizan los votos de los españoles para que nos hagamos daño", entre los que ha incluido también a Junts, el partido de Puigdemont.

Sin embargo, el presidente castellanomanchego no ha descartado que la formación abertzale pueda sumar sus votos a leyese concretas: "Evidentemente, están en el Parlamento. No se trata -ha añadido- de una exclusión total, pero lo que me parece fundamental es que nunca sean decisivos, que no tenga que pasar toda la sociedad española por los escasos votos o diputados de formaciones que desean lo peor a la sociedad española"

Page ha vertido estas declaraciones desde Bruselas, donde ha protagonizado hoy una apretada agenda que ha incluido reuniones con el Comité de las Regiones, con el comisario de Agricultura de la Unión Europea y con la presidenta de Extremadura, María Guardiola.