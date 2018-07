García-Page: "No hay que tomarse a broma la confluencia entre IU y Podemos"

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha señalado durante una entrevista en Espejo Público que las palabras del ministro Margallo en contra de la austeridad son "una jugada por libre suya" porque en el partido hay mucha gente que "no se ve de ministro" e "intenta recuperar su perfil" a pesar de "romper la estrategia electoral del PP". En su opinión, esto "debería llevar al Gobierno a pedir perdón porque se trata del reconocimiento de un error" .

Por ello, considera que las palabras del ministro "reflejan muy a las claras" que en el partido hay mucha gente "que está ya de salida". Asimismo, García-Page ha señalado que el ministro debía de haber peleado más frente a Alemania para defender la economía nacional.

Pactos IU-Podemos

El socialista ha señalado que "no hay que tomarse a broma la confluencia entre IU y Podemos", aunque le "cuesta creer" que puedan pasarles porque "en todos los sitios donde gobiernan" si hubiera elecciones en este momento obtendrían más votos. No obstante, ha indicado que su partido "no se puede conformar con menos que una victoria frente al PP". Así, cree que los españoles les han dado "una segunda oportunidad" y que su "aspiración como partido debe ser ir al nicho de 11 millones de votos" que han llegado a tener.

Liderazgo de Pedro Sánchez

Además, ha mostrado su apoyo a Pedro Sánchez y ha defendido a Guillermo Fernández Vara, que "ha puesto de manifiesto que hablar de confrontación ideológica es lo normal" en su partido. Igualmente, ha subrayado que "no hay ningún dirigente territorial de PSOE" que critique a Pedro Sánchez. "Cuanta más gente haya con capacidad, mejor para todos", ha subrayado, y ha añadido que "Sánchez es un peleón".

En cuanto a la posible presentación de Susana Díaz a la secretaria general del PSOE, ha declinado "alimentar el debate" en este momento de precampaña electoral, aunque ha matizado que la presidenta andaluza nunca le ha manifestado su intención de presentarse.

Para mantener la unidad de su partido, el socialista también aboga por conseguir votos, porque lo contrario genera "debate y reflexión". No obstante, ha reiterado que tras el 20-D nadie puso líneas rojas a nadie dentro de su partido.

Además, ha señalado que lo que piensen los dirigentes territoriales "importa un pimiento" porque son los militantes los que votan.

Polémica fotografía

García-Page ha confesado que le resultó "muy violento" entregar un premio a una mujer con burka, cuyo uso rechaza, aunque no entiende las críticas del PP cuando había muchos políticos de esa formación en el acto.