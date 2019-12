Emiliano García-Page, sobre la negociación entre PSOE y ERC: "No quiero vaselina para Reyes"

"QUEREMOS TENER UN BUEN 2020"

García-Page ha bromeado sobre la negociación entre PSOE y ERC por la investidura de Sánchez y ha dicho que no quiere "vaselina" como regalo de Reyes. "Yo para Reyes lo que no quiero, como no creo que quiera ningún español y española, es vaselina", ha asegurado el presidente de Castilla-La Mancha.