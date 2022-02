García Adanero se siente "dolido" con UPN y señala que no tiene "ningún sentido" que les pidan el acta

"No tiene ningún sentido que nos pidan el acta. Discrepamos con el sentido del voto y tenemos motivos, por eso no lo vamos a entregar. No nos comunicaron que había un acuerdo. Solo nos dijeron es que había que votar que sí", señala Carlos García Adanero, diputado de UPN. tras la votación de la reforma laboral.

Considera, al contrario que la cúpula de su partido, que en ningún caso han roto la disciplina de partido: "No se nos ha dado ninguna explicación de la decisión de votar a favor. Venía del comité ejecutivo del partido por eso no sentimos que hayamos roto la disciplina del partido. Ya hablaremos en los órganos del partido"

Adanero destaca que su decisión de votar en contra la habían mantenido en secreto: "No se ha engañado a nadie. Solo que si hubiéramos anunciado que íbamos a votar que no la presión hubiera sido tremenda. No se lo comunicamos a absolutamente nadie. Si creen que hemos cometido alguna irregularidad se seguirán los órganos que existen para este tipo de cosas, pero que se cumplan los estatutos del partido"

Una decisión que le ha suscitado muchos apoyos pero también un trato por parte de su partido que le hace estar dolido: "He recibido muchísimos apoyos, tanto afiliados del partido como personas de Navarra. Llevo toda la vida en el partido y que se me trate de esta manera... Me siento dolido. No he ido en contra de los principios de UPN, todo lo contrario. Que te quieran echar de tu casa de 35 años me hace estar dolido"

"A Esparza le he apoyado siempre pero en esta cuestión creo que no ha actuado correctamente. Hace unos días le voté para que fuera candidato a la presidencia del Gobierno", finaliza-.