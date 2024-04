Gamarra acusa a Sánchez de "polarizar" y "victimizarse" a costa de la estabilidad de España

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado a Pedro Sánchez de haber diseñado una "estrategia política de polarización" y de "victimismo", así como de cuestionar la independencia judicial al "hablar de 'lawfare' y de persecución judicial a los políticos", y cree que seguirá en el cargo.

En una entrevista en La Razón, Gamarra ha acusado también al PSOE de haber "montado una función teatral a costa de la estabilidad de España" con el Comité Federal que el partido celebró el sábado y que fue reconvertido en un acto de apoyo masivo a Sánchez en medio de su periodo de reflexión sobre su futuro, motivado por la denuncia contra su mujer, Begoña Gómez.

La número dos del PP cree que Sánchez no dimitirá el lunes y considera que "todo responde a una estrategia de victimización para no dar explicaciones sobre la corrupción que acorrala a su Gobierno y que está siendo investigada por la Audiencia Nacional, y de la que acorrala a su partido, porque afecta a secretarios de organización socialistas", así como a una "estrategia política de polarización".

"Y resulta que, además, las últimas actuaciones judiciales afectan también a las actividades profesionales de su mujer", añade.

Sánchez seguirá e Illa renunciará a gobernar

Preguntada sobre si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteará una moción de censura si Sánchez no dimite finalmente, Gamarra dice que no van a "anticipar escenarios", e insiste en que un gobernante "tiene que resolver los problemas de la gente y no convertir un problema personal en un problema del resto de los ciudadanos".

"Pedro Sánchez, además de victimismo, muestra que ha asumido incluso el discurso de los independentistas que pone en cuestión la independencia judicial en nuestro país, habla de 'lawfare' y de persecución judicial a los políticos", critica.

Por otro lado, ha dicho que no tiene "ninguna duda" de que el líder del PSC, Salvador Illa, renunciará a gobernar, saque los escaños que saque en las elecciones catalanas, para que los independentistas no dejen caer al Gobierno en Madrid.

Y sobre la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial, asegura que en el PP van a "seguir trabajando" para conseguir un órgano "independiente" y que la negociación con el PSOE sigue abierta.