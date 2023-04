La foto de Llop en El Real enciende los ánimos de los funcionarios de Justicia

Dimisión inmediata o cese fulminante. Los funcionarios de Justicia han reaccionado con indignación a las palabras ayer de la ministra Pilar Llop, quien en la caseta de Onda Cero Sevilla y en declaraciones a esta emisora, evidenció su "ausencia" en la negociación con los representantes de los trabajadores.

La fotografía, en la que aparece vestida con traje de flamenca y con una flor en el pelo, ha "indignado y soliviantado aún más los ánimos de los funcionarios de Justicia", ha declarado el representante del sindicato CSIF Javier Jordán durante una rueda de prensa del comité de huelga para presentar el endurecimiento de los paros y las movilizaciones.

"Lo vemos como una auténtica falta de respeto y, por esa razón, pedimos la dimisión de la ministra de Justicia", sentencia Jordán.

Rebujitos, jamón y gambas

Los funcionarios de justicia se sienten "insultados" por la Pilar Llop, a quien acusan de "preferir estar tomando rebujitos y platos de jamón y gambas", mientras ellos se toman en serio la negociación.

Aunque como sindicalistas entienden que "todo el mundo tiene derecho a cogerse unos días", los representantes de los huelguistas reprochan a Llop que aluda en Sevilla a una crisis económica para justificar la imposibilidad de las subidas salariales

que reclaman, mientras el Gobierno por otro lado "está diciendo que la situación económica del país funciona de maravilla" y cuando el 28 de marzo ha reconocido los incrementos retributivos a los letrados judiciales.

Insultados

Tras el fracaso de la reunión en el Ministerio este lunes, José Luis Fernández, representante del sindicato STAJ, subraya que el Ministerio "ha vuelto a insultar" a 45.000 funcionarios, desatendiendo unas reivindicaciones justas.

Además, Fernández recrimina la "actitud chulesca" del Ministerio, de modo que los funcionarios de Justicia incrementarán la presión, pasando de paros intermitentes a siete jornadas de huelga general de 24 horas en los juzgados y tribunales de toda España.

Este nuevo parón arrancará el 4 de mayo y vendrá sucedido de dos semanas en las que los funcionarios están convocados a huelgas de jornadas completas entre el martes y el jueves.

Reunión hacia atrás

Por su parte, los representantes sindicales de CCOO y UGT José Luis Calero y Antonio Lozano también han denunciado la "indignación brutal" del sector con la "falta de negociación" del Ministerio. Explican que ayer se les ofreció negociar la Ley de eficiencia organizativa a cambio de renunciar a cualquier subida generalizada y que, tras moverse "del cero al cero con cinco", por la tarde esa propuesta fue retirada.

"La reunión fue hacia atrás, el equipo no tiene credibilidad, no es fiable, no está capacitado en el Gobierno para tomar decisiones", remata Lozano.

Por último, los sindicatos vuelven a denunciar lo que consideran una falta de respeto a los cuerpos especiales: "si se hace una subida salarial para los letrados en plena transformación de la Ley, se tiene que hacer para nosotros", ha señalado Lozano. El comité recalca que son los funcionarios de Justicia los que llevarán el peso de la tramitación de los procedimientos.

Sobre las reivindicaciones de jueces y fiscales, los funcionarios de Justicia están convencidos de que tendrán más éxito que ellos. Y respecto a la coincidencia en el tiempo de las protestas de los distintos actores de la Justicia que anuncian paros, el comité considera que "no puede ser que todos los colectivos estemos en un error y la ministra lleve razón".