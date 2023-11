El Financial Times publica un editorial a favor de la amnistía: "Es conveniente para Cataluña y España"

El periódico británico 'Financial Times', considerado la biblia liberal, ha defendido la amnistía en un artículo editorial y ha asegurado que es "conveniente para Catalunya y para España".

En su último editorial, el diario económico ha trasladado su posición y considera que la amnistía es una política conveniente para Pedro Sánchez, pero también afirma que es la "decisión correcta para Catalunya y para España".

En el texto se habla sobre la importancia del diálogo político para superar la "fractura social creada en torno al independentismo". Desde el diario creen que el problema no se resolverá mediante la actuación de fiscales y tribunales.

Según el diario, Sánchez ha alimentado la desconfianza hacia la amnistía por su cambio de postura.

El Financial Times concluye el editorial contestando a la derecha española que cuestiona la legalidad de la amnistía. El periódico recuerda que no es la primera vez que se aplica en España este recurso jurídico: "El interés social aquí es convincente y los argumentos de la derecha no ayudan para aliviar las tensiones con el resto de España".