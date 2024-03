El PP fía la constitucionalidad del referéndum al "interés" de Sánchez: "Hemos vuelto a la casilla de salida"

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, se ha referido sobre los desencuentros que en el pasado han tenido lugar entre 'Génova' y su recién elegido candidato en Cataluña, Alejandro Fernández, defendiendo que el partido "no es una secta" y que se admiten "opiniones matizadas".

"Siempre he defendido que un partido político no es una secta", ha sostenido el dirigente 'popular' en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre si Fernández es el candidato de descarte del PP. En su opinión, no hay problema en que un miembro "un día tenga una opinión matizada sobre cualquier aspecto".

Sémper también ha sostenido que Fernández es "un magnífico candidato" para la Generalitat, a la vez que ha admitido que el proyecto de los 'populares' en Cataluña va "más allá de nombres" y que lo importante es lo que ofrecen en un "clima" en que el la comunidad lleva enredada "demasiado tiempo".

"Que Cataluña se normalice porque tiene un Gobierno normal, eso es lo que ofrece el Partido Popular, en este caso concreto, con Alejandro Fernández a la cabeza", ha proseguido, insistiendo en la importancia de que se recupere la institucionalidad y haya un Ejecutivo que se preocupe de los problemas de los catalanes.

El referéndum depende de Sánchez

El portavoz del PP también se ha referido al referéndum de autodeterminación que ERC dice estar negociando con el PSOE y que los socialistas desmienten alegando su inconstitucionalidad. Así, Sémper ha recordado que el Gobierno no veía legal la amnistía, pero que cambiaron sus intereses y también su opinión sobre la medida de gracia.

"La amnistía es constitucional o no, dependiendo de si a Pedro Sánchez le interesa. Una consulta, un referéndum, es inconstitucional o no, dependiendo de los intereses de Pedro Sánchez. Aunque la realidad sea otra, la realidad que nos configura el presidente del gobierno es aquella que se amolda a sus propios intereses, que es lo que estamos padeciendo hoy", ha proseguido el dirigente del PP.

Por otra parte, ha acusado al PSOE de "revitalizar el movimiento independentista" y de haber dado un "protagonismo inusitado" al expresidente catalán Carles Puigdemont. En su opinión, esto ha hecho que España y Cataluña hayan vuelto "a la casilla de partida, a la casilla de salida", y que la sociedad catalana esté "extenuada" por el clima de confrontación.