Felipe González considera una "estupidez" que Iglesias diga que el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado no es esencial en la pandemia

Felipe González ha calificado de "error" las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias en Televisión Española en las que dijo que en opinión los únicos trabajadores públicos esenciales para combatir la pandemia del coronavirus son los médicos, las enfermeras y los profesores.

Después de estas declaraciones de Iglesias, el expresidente del Gobierno Felipe González dijo esto: "Acabo de oír al señor Iglesias hablar de que no era esencial el trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra la pandemia, no estoy de acuerdo con eso, me parece peor que un error, me parece una estupidez"

No fue la única crítica que Felipe González dedicó al Gobierno. Respecto a la negociación de los presupuestos Generales del Estado señaló que le "inquieta" que el ejecutivo negocie con los independentistas porque, a su juicio, pactar "un proyecto de país" con gente que no cree que España "deba continuar como proyecto" es una "contradicción".