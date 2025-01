Felipe González carga contra el "tirano maduro" y critica la postura de la UE

El expresidente del Gobierno Felipe González ha recriminado la postura, a su juicio, "no coherente" de España y de la Unión Europea en relación a Venezuela tras las elecciones de julio de 2024, por no reconocer a Edmundo González como ganador de los comicios hasta que no se publiquen las actas, al tiempo que ha cargado contra el "dictador tirano" y "pájaro" de Nicolás Maduro, que juró el cargo como presidente del país el pasado viernes.

Así lo ha expresado durante su intervención en la lección magistral: 'Los Gobiernos de Felipe González Márquez (1982-1996)" que ha tenido lugar en el Goethe Institu Madrid en el marco del Curso Superior de Talento y Liderazgo Político, presentado por la exministra 'popular' María Dolores de Cospedal, donde ha asistido también la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y el ex secretario general del PSOE-M Juan Lobato.

Precisamente, en referencia a la situación en Venezuela, el expresidente ha deslizado que "no es coherente" lo que está haciendo la Unión Europea con el país latinoamericano. "Le hemos dado una ventaja a Maduro sin querer, Bueno, algunos querrán, claro. Yo tampoco quiero jugar a inocentes. La ventaja de que, mientras no presenten las actas no lo reconocemos. O sea, que no las van presentar. ¿Cómo mientras no presenten?, ¿cómo puede estar ocurriendo eso en la Unión Europea?", ha lanzado González.

"Los que creemos en la democracia no estamos dispuestos a jugar a ese juego malvado de que 'esta democracia es de izquierdas y me siento próximo o es de derechas y me siento próximo'", ha criticado.

Al hilo, ha alabado la "personalidad excepcional" de la líder opositora María Corina Machado que, según ha dicho, encarna "la lucha del pueblo venezolano" y que cuenta con el respaldo de la "inmensa mayoría" del pueblo.

Asimismo, el exmandatario socialista ha hecho hincapié en la necesidad de que se den a conocer los delitos de lesa humanidad y se revelen de dónde "han sacado el dinero los boliburgueses que invierten en España y otros países europeos", ha apostillado.

En este mismo contexto, ha cargado duramente contra Maduro por llamar "terrorista a la gente a la que aterroriza" y hablar de "nueva democracia en Venezuela". "Ese sinvergüenza siempre actúa y habla como si se mirara en un espejo. Este pájaro está siempre reflejándose en el espejo de lo que es el narcotraficante", ha señalado.

En otro orden de cosas, y en cuanto a las características que ha destacado que tiene que tener un buen líder, ha citado fundamentalmente tres: que cuente con un proyecto con el que se comprometa "de manera no mercenaria"; que se haga carga del "estado de ánimo de la gente" y que tenga capacidad para "coordinar equipos humanos".

Dicho esto, ha manifestado que el presidente de Argentina, Javier Milei, "con tu motosierra y todo eso", lo que ha acertado es que se "hizo cargo del estado de ánimo de una sociedad harta, harta, harta". "Él rompió la baraja y dijo 'vamos a meterle motosierra a todo'", ha apostillado, aunque asegurando que todavía en la actualidad no tiene un proyecto político "salvo que se considere un proyecto político quitarlo todo de enmedio".