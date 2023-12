Feijóo teme que los indultos a etarras sean el "siguiente pago" del "pacto encapuchado de Otegi y Sánchez"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegura que en su partido estarán "muy atentos" al contenido del "pacto encapuchado" entre PSOE y EH Bildu porque es una "posibilidad" que "el siguiente pago" sea "indultar a presos de ETA".

Así lo afirmó en una entrevista en Servimedia, en la que criticó "la contradicción, el fariseísmo y la doble moral" de los socialistas con la formación dirigida por Arnaldo Otegi, después de que consumaran la moción de censura para desbancar a UPN de la Alcaldía de Pamplona y aupar a los 'abertzales' al ayuntamiento de la capital navarra.

Para Feijóo, "acabar el año brindando con Otegi y trayéndole el regalo de la Alcaldía de Pamplona es un gesto que viene a describir bien al presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, a quien acusó de romper "todos los consensos" existentes en torno al trato "con el partido heredero de ETA", y hacer "exactamente lo contrario" de lo que el PSOE ha defendido "durante 40 años".

Además, denunció que los socialistas han pasado de ser "durísimos" con Joseba Asiron durante su anterior etapa como regidor -entre 2015 y 2019–, a "bendecirle" como nuevo alcalde en detrimento de Cristina Ibarrola.

Y por último, criticó que, "cuando un político tiene una sentencia por agresión sexual, intentamos siempre sacarlo de la política", pero que, "cuando un partido político tiene 40 terroristas por delitos de sangre en sus listas, el PSOE pacta con él".

"La contradicción, el fariseísmo y la doble moral que hemos visto [en la moción de censura] forman parte ya de la historia del PSOE", sentenció Feijóo, quien tachó de "humillantes" los pactos de investidura de Sánchez con Junts, ERC y Bildu. Y, en el caso de este último, pidió "estar muy atentos".

"Hemos hecho una pregunta hace una semana al presidente en la sesión de control. Era muy sencilla. ¿Usted va a indultar a presos de ETA? La respuesta fue ninguna. No lo negó", expuso en referencia a una pregunta parlamentaria del diputado Carlos García Adanero al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. "Estaremos muy atentos, pues, a si el siguiente pago con Bildu es indultar a presos con delitos de sangre de ETA. Pero lamentablemente no hay que descartar que esta es una posibilidad", añadió.

La 'Lehedankaritza'

Con respecto a las implicaciones que la moción de censura tiene en el País Vasco –con las elecciones autonómicas en el horizonte–, Feijóo afirmó que el PSOE ha trasladado al PNV que tenga "cuidado" con lo que hace a nivel nacional porque le puede dar la 'Lehedankaritza' a Bildu.

"Cada vez vamos conociendo más porque el PNV en julio de 2023 no facilitó un Gobierno del PP", afirmó tras advertir de que la moción de censura manda un mensaje "muy claro" a los 'jeltzales' y subrayar que PSOE y EH Bildu gobiernan en Navarra y Pamplona, respectivamente, por su apoyo mutuo.

No obstante, Feijóo no quiso ahondar en la clave vasca y remarcó que la moción de censura de Pamplona "tiene una enorme relevancia, porque no es que el PSOE se haya beneficiado de los votos de Bildu, que lo ha hecho muchas veces", sino que "es la primera vez que el PSOE le da sus votos a Bildu para que Bildu obtenga la alcaldía después de haber perdido las elecciones".

"Tiene una enorme trascendencia política, ética, moral. En fin, creo que es la última línea roja que pensábamos que no se podría traspasar", concluyó Feijóo.