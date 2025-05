Feijóo reta a los socios de Pedro Sánchez a una moción de censura y convoca una manifestación contra la "putrefacción" del Gobierno

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha realizado una comparecencia institucional ante "la gravedad de los hechos conocidos que ponen en cuestión de la dignificación de un país", en referencia a los últimos hechos conocidos sobre la actuación de Leire Díez y otras figuras cercanas al PSOE para atacar a miembros de la judicatura y la Guardia Civil. Que se une a los diversos escándalos de corrupción en el entorno del PSOE.

Ante el "estado de putrefacción" del Gobierno, el líder de la oposición ha convocado una concentración para el próximo 8 de junio en Madrid. Feijóo ha afirmado que el cambio llegará, tras lo que ha sentenciado que "a la espera de hacerlo en las urnas llenándolas de votos, hagámoslo llenando las calles de la capital de España".

Invita a los socios del Gobierno a plantear una moción de censura

Por otra parte, el líder del Partido Popular ha hecho un llamamiento a los socios del PSOE en el Congreso para que apoyen una moción de censura contra Pedro Sánchez y ha mostrado su disposición para llevarla a cabo. No obstante, en el caso de no estar dispuestos, ha asegurado que será su perdición, "no tengan duda que les arrastrará y que la mayoría de los españoles decentes les hará cómplices de esta degradación".

Feijóo ha señalado que el Gobierno, el partido socialista y la familia más cercana del presidente están rodeados de corrupción. En particular, ha destacado la implicación de su anterior mano derecha, el exministro José Luis Ábalos, y de su segundo acutal Santos Cerdán, ambos implicados en investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

En una declaración directa a Pedro Sánchez, Feijóo ha afirmado que "servir a la nación como presidente del Gobierno es un honor, y hace tiempo que no es digno de ello". Ha advertido que cuanto más se resista a asumir responsabilidades, mayor será la indignación con la que se marchará.

Estas declaraciones se producen tras la difusión de diversos audios que implican a la militante socialista Leire Díez en presuntas maniobras para obtener información comprometida sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga casos relacionados con el entorno del presidente. Que se suma a las anteriores investigaciones por corrupción que están abiertas contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, y otros miembros de la directiva del PSOE.