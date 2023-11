Feijóo condena la violencia e insiste en responsabilizar a Sánchez de las protestas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que una eventual ley de amnistía tendrá consecuencias "nefastas" para la democracia y "tensionará" Cataluña ante un conflicto que en su opinión ya no existe.

"No nos equivoquemos, no se busca mejorar la convivencia sino vaciar Cataluña de España y el otro ser investido presidente de España..no va a suponer ninguna paz porque aquí no hay ningún conflicto", ha dicho durante su intervención en una jornadas parlamentarias en el Congreso contra la amnistía en la que han participado catedráticos de derecho penal, constitucional y procesal.

No se hace para una reconciliación

Consecuencias de una amnistía

El presidente del PP ha recalcado que las consecuencias de una amnistía a los encausados por el procès serán "nefastas para el país y la democracia" y "convertirán al Tribunal Supremo en un órgano opresor" ya que sería "un ataque directo a la división de poderes" que Sánchez "pone en jaque".

Ha puntualizado que reforzará el papel del independentismo, que había quedado "debilitado" tras perder "miles de votos" en las últimas elecciones generales y "provocará una enorme tensión en Cataluña".

Feijóo ha reiterado que el Estado de las autonomías también se debilitará "para siempre" al privilegiar a una sola comunidad autónoma y ante todo ello ha calificado la amnistía de "ilegal", "dislate" y "aberración".

Esta amnistía no es otra cosa que un pago que se hace a un fugado

Ante la mayoría del grupo parlamentario del PP que ha participado en estas jornadas, que continuarán la próxima semana en el Congreso, Feijóo ha considerado que el presidente del Gobierno en funciones está "ocultando" un pacto con los independentistas porque es "consciente" de la "aberración" que supondrá la amnistía, "un ataque al Estado de derecho, que sabe que es inmoral".

"Un secretismo que es prueba de que son conscientes de la aberración", ha insistido tras puntualizar que "esta amnistía no es otra cosa que un pago que se hace a un fugado" de la ley.

El líder del PP ha acusado a Sánchez de intentar hacer un pacto "sin consenso social y político" y "sin que exista el más mínimo atisbo de arrepentimiento" por parte de los independentistas.

"Al contrario, no mejora la relación. No se hace para una reconciliación. Los independentistas solo quieren que sea la primera piedra y el inicio de su singladura hacia un aparente referéndum", ha dicho al tiempo que ha ironizado con que los socialistas se han pronunciado en contra de la autodeterminación.