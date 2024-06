Feijóo alerta a Sánchez de que persistir en su ultimátum "inconstitucional" para renovar el CGPJ "alejaría" la posibilidad de acuerdo

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que, si "persiste" en su ultimátum "ilegal e inconstitucional", alejará la posibilidad de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Después de asistir a la primera cumbre de los líderes del PP europeo tras las elecciones del pasado 9 de junio, Feijóo atendió a los medios y fue preguntado por el estado de las negociaciones después de que la Comisión Europea reclamara tanto al PSOE como al PP propuestas concretas para reactivar la negociación que supervisa para elegir a los nuevos vocales del CGPJ.

En este contexto, Feijóo señaló que el único "avance" que ha habido es "la posición de Sánchez estableciendo un ultimátum" y advirtiendo de que quitará al órgano de gobierno de los jueces la potestad de elegir a los magistrados del Tribunal Supremo si no se cierra un acuerdo antes de que finalice el mes de junio. Y admitió que, de materializarse esa medida, el acuerdo "no será posible".

"Hemos intuido, aunque no ha concretado el contenido de esa modificación, que está dispuesto a un control férreo desde el Partido Socialista y sus aliados del Consejo General del Poder Judicial. Ese es el camino inverso y ese es el camino que alejaría cualquier tipo de acuerdo con el Partido Socialista", avisó el líder de la oposición.

"No sabemos en qué consiste ese ultimátum ni sabemos si es definitivo o no. No nos preocupan los ultimátum ni los chantajes del presidente del Gobierno porque entendemos que su propuesta es claramente ilegal e inconstitucional, al menos en los términos generales en los que la ha planteado. ¿Cuál es nuestra posición? Nosotros somos previsibles. Es la que teníamos y la que conoce la Unión Europea", añadió.

Además, ha incidido en que el PP sigue dispuesto a alcanzar un pacto siempre y cuando se renueve el CGPJ con perfiles independientes y, de forma simultánea, se acuerde un nuevo método de elección de sus vocales en el que participen los jueces para las futuras renovaciones.

Llama al PSOE a "optar por el camino correcto"

"Todo aquello que sea avanzar en la independencia judicial, el Partido Popular lo firmará. Y todo aquello que sea retraer y profundizar en la politización del Poder Judicial, el Partido Popular no lo suscribirá", ha insistido el líder del PP.

Feijóo ha expresado así su deseo de celebrar "alguna reunión en el ámbito de la Unión Europea" en las próximas semanas, y añadió que ahora está "esperando cuál es la propuesta definitiva del Partido Socialista".

Por ello, llamó al PSOE a optar por "el camino correcto" y buscar un acuerdo para "para profundizar la independencia" del CGPJ.

"Si deshace las conversaciones y persiste en el ultimátum", en cambio, el acuerdo "no será posible porque sería contravenir la separación de poderes" y "el Estado de derecho".

Avisa a Sánchez sobre una financiación singular para Cataluña

En este sentido, el presidente del PP ha indicado que una financiación autonómica que salga del "escenario de la multilateralidad del Consejo de Política Fiscal y Financiera" estará "abocada al fracaso".

"Estoy convencido de que no hay un solo presidente de comunidad, del PSOE o del PP que esté de acuerdo en renunciar a lo que le pertenece, que es un sistema multilateral acordado en el CPFF y que mantenga el sistema de financiación de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA)", ha manifestado.

Según Feijóo, "todo lo demás está fuera del ordenamiento jurídico". "Todo lo demás está fuera de los principios básicos que hemos mantenido durante 45 años, el sistema de financiación de las comunidades autónomas", ha zanjado.

Asegura que el PPE avala de forma "unánime" las candidaturas de Von der Leyen y Metsola

En la cumbre de los populares europeos, Núñez Feijóo ha señalado que todos han "avalado de forma explícita la candidatura de las dos compañeras. Ahora hace falta ser coherente y consecuente con la posición de los líderes".

El presidente del Partido Popular no ve "fisuras" al respecto ni ha notado "ningún planteamiento de tibieza" sino, al contrario "de fortaleza y coherencia".

Además de celebrar los resultados electorales del pasado 9 de junio, el líder 'popular' ha subrayado también que "las alianzas y los compromisos del PPE deben tener límites y líneas rojas" y ha defendido que "el PPE es garantía contra los populismos y extremismos ya sea por la derecha o por la izquierda".

Entre las prioridades a defender, ha destacado "reorientar las políticas agrícolas, ganaderas y pesqueras, así como las soluciones en materia de seguridad, cumplir el pacto migratorio y tener compromiso con el Estado de Derecho en todos los países miembros y, de forma especial, en España".