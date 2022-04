Feijóo afirma que Sánchez "no tiene corazón" por no querer bajar los impuestos

El presidente de la Xunta de Galicia y nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "no tener corazón" por falta de empatía con las rentas medias y bajas de este país por no contemplar la bajada de impuestos generalizada que él propone.

"Con un 10 % de inflación, un presidente de Gobierno que no baje los impuestos, es que no tiene corazón, es que no le interesan las gentes con dificultades para llegar a fin de mes", ha dicho Feijóo durante un acto en O Porriño (Pontevedra).

"Me sorprende que un presidente se ría de una propuesta que están esperando la mayoría de los españoles", ha añadido Feijóo al ser cuestionado por las declaraciones de Sánchez, quien ha dicho este lunes en una entrevista en Antena 3 que "el impuesto más caro que pagan los ciudadanos es el de la corrupción".

Según el presidente gallego, "hay dos tipos de políticos: los que vienen a costa de los ciudadanos subiéndoles los impuestos, y dejándoles un pufo, con una enorme deuda pública, y los que pretenden que los ciudadanos decidan mayoritariamente dónde gastan su dinero e intentan no dejarles un pufo de un incremento exponencial de la deuda pública".

Feijóo ha asegurado que él pertenece al segundo, mientras que Sánchez preconiza una política económica basada en "más impuestos, más recaudación y más deuda y más déficit, que lo que genera es pobreza, y al final la pobreza afecta más a las rentas medias y bajas que a las altas".

Tras reunirse con Sánchez y con el rey Felipe VI, Feijóo se reunirá este martes con representantes de la patronal y los sindicatos, a quienes presentará su primera propuesta de rebaja de impuestos, "temporal y selectiva".

Justifica su ausencia en la toma de posesión de Mañueco

Alberto Núñez Feijoó justifica su ausencia mañana en la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León explicando que su agenda doble, como jefe de gobierno en Galicia y líder del PP le impide ir.

"En este momento tengo un doble compromiso. Soy presidente de la Xunta de Galicia y soy presidente nacional del PP. Eso significa que tengo que compatibilizar una agenda institucional con una agenda de partido, y estas cosas, evidentemente, no son fáciles", ha dicho Feijóo durante un acto en O Porriño.

Feijóo ha recordado que tampoco estuvo presente, como presidente de la Xunta, en la primera toma de posesión de Mañueco.