Feijóo y Abascal mantienen un contacto por WhatsApp para coordinar una respuesta a la Ley de Amnistía

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, han mantenido este sábado un contacto por WhatsApp antes de acudir a la protesta contra la amnistía que se ha celebrado en la madrileña plaza de Cibeles, en la que no hubo foto conjunta de ambos.

Fuentes de Vox han confirmado a Europa Press esa conversación entre Feijóo y Abascal, que ha adelantado La Sexta, y que se produce dos días después de que ambos partidos hayan prometido actuar contra la Ley de Amnistía y los pactos de Pedro Sánchez contra los independentistas.

De su lado, fuentes próximas al presidente del PP han señalado a Europa Press que Feijóo y Abascal no han hablado en el día de hoy. Sin embargo, no han negado que ese contacto entre ambos dirigentes haya sido por WhatsApp.

Precisamente, en declaraciones a los periodistas, Abascal ha revelado que ha pedido una reunión a Feijóo para "coordinar la respuesta institucional" frente al "golpe" de Pedro Sánchez que se consuma con la Ley de Amnistía.

Feijóo, por su parte, ha declarado a los periodistas que las alarmas de la democracia están "encendidas" y ha recordado que no es lo mismo tener el poder que la razón. Tras exigir a Pedro Sánchez que "no levante muros" entre españoles, ha pedido a la ciudadanía que no tenga "miedo" porque España es un sistema democrático.

Sin foto conjunta de ambos líderes políticos

Al arranque de la protesta, Feijóo ha optado por quedarse fuera del perímetro vallado por los organizadores. Allí le han acompañado varios miembros de la cúpula del PP y 'barones' territoriales como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, el aragonés Jorge Azcón, o el murciano Fernando López Miras.

Por su parte, Abascal sí que ha entrado junto a varios miembros de su equipo dentro del recinto delimitado por los convocantes, muy próximo al escenario. A pocos metros de él se encontraba también el líder de Ciudadanos, Adrián Vázquez.

Por lo tanto, no ha habido foto conjunta de Feijóo y Abascal en esta protesta, en línea con lo que ha ocurrido en otras movilizaciones que se han producido en las últimas semanas. Ambas formaciones compiten por capitalizar el pulso de la calle ante la indignación social tras los pactos de Sánchez con el independentismo.