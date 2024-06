El PP exige al Gobierno saber ya la fecha y la agenda del Consejo de Política Fiscal y Financiera

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha exigido este lunes al Gobierno a que ponga fecha con urgencia al Consejo de Política Fiscal y Financiera que pretende celebrar en julio y concretar "la agenda" y el "orden del día" de los asuntos que se tratarán en esa reunión. Esto se produce después de que Moncloa sostenga que los 'populares' no tienen una posición "única" ni "clara" en financiación, a lo que Sémper ha afirmado que la postura del PP es "unívoca".

Tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Sémper ha declarado en una rueda de prensa en la sede de su partido que "la posición del PP de norte a sur y de este a oeste es unívoca y refleja una postura común, que pasa por garantizar la igualdad de todos los españoles, que el sistema de financiación responda a criterios de equidad y que el sistema de financiación se debata y se apruebe de manera multilateral".

El dirigente del PP ha recalcado que lo que no saben es "cuál es la posición del Gobierno", algo que ha achacado a que Pedro Sánchez "tiene un problema" con su propio Gobierno y con los socios que le sustentan. "El Gobierno no nos cuenta cuál es el modelo que ofrece al conjunto de los españoles. Hasta ahí podíamos llegar que la culpa y que la responsabilidad fuera del PP cuando ni tan siquiera el Gobierno y sus socios tienen una posición inequívoca, sobre la que poder posicionarnos los demás", ha exclamado Sémper en respuesta a las declaraciones de la ministra portavoz, Pilar Alegría, acusando a las CCAA de no tener una única posición en financiación.

"El Gobierno no actúa con rigor"

A su juicio, el Gobierno "no ha hecho su trabajo", "no actúa con rigor" y se dedica a "lanzar globos sondas destinados básicamente a garantizar la investidura" del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. De hecho, Sémper ha afirmado que la investidura de Illa es "el origen de toda la cuestión" y ha dejado claro que el PP no se va a dejar "enredar". "Estamos hablando de esto porque el Gobierno tiene una necesidad de investir al señor Illa en Cataluña y está dispuesto a poner todo patas arriba con tal de garantizar su investidura, incluso a costa de la igualdad de todos los españoles. Es verdaderamente sorprendente", ha sentenciado.

Tras afirmar esto, Sémper ha defendido la necesidad de que convoque "de manera urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera". "Sabemos o intuimos que será en julio, pero reclamamos y exigimos ya conocer la fecha, la agenda y, sobre todo, el orden del día de los asuntos que se van a tratar", ha demandado, y ha indicado que su formación quiere conocer ese orden del día con "suficiente antelación" y "por escrito" porque no se "fían" de las "artimañas del Gobierno".

Sémper ha explicado que el PP apuesta por "un sistema de financiación autonómico que sea igualitario", que "esté centrado en los ciudadanos por encima de los territorios" y que "garantice también la multilateralidad". Además, ha señalado que ese modelo debe tener en cuenta factores como "la dispersión geográfica, el envejecimiento, etcétera". Además, ha recordado que la financiación actual data del año 2009 y se acordó entre el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero "con el tripartito" catalán, que tenía a Carles Rovira en el Govern.

"Y ahora Pedro Sánchez quiere hacerlo con la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira. Los mismos que hoy lo critican, son aquellos que lo aprobaron y son los mismos que hoy plantean un sistema a la carta para conseguir sillones, perjudicando al conjunto de los españoles", ha aclarado.

Cuenta atrás para una posible repetición electoral

Sémper ha señalado que "en dos días se activa el reloj de Cataluña para una posible repetición electoral" si no hay investidura. Y esos comicios, las elecciones "no se repetirán si Esquerra acepta el pago que Sánchez está dispuesto a darle a costa de la igualdad de todos los españoles". "Sánchez no puede regalar el dinero que no es suyo, que es el dinero de todos los españoles, y es que Sánchez no puede comprar más tiempo en la Moncloa a costa de todos los españoles", al tiempo que ha señalado que el jefe del Ejecutivo ya ha hecho "desiguales a todos los españoles ante la ley con la amnistía" y ahora quiere hacerles "desiguales también en oportunidades" y "servicios públicos".

"Y aunque de esto dependa la supervivencia de Pedro Sánchez, tiene tal coste para los españoles que es inaceptable, es rechazable y desde luego cuenta con la total oposición del Partido Popular", ha aseverado, para avisar que "los ciudadanos están hartos de la política de privilegios y hartos de la política de agravios económicos".

"Objetivando las necesidades"

Al ser preguntado por el modelo que va a defender el PP en el CPFF, Sémper ha explicado que los presidentes de las CCAA gobernadas por el PP, "de manera transparente y con datos, aportan información y defienden desde su punto de vista cuál es la financiación que deberían tener las comunidades autónomas". "Y esto se debe hacer de una manera multilateral, con datos, objetivando las reclamaciones y objetivando las necesidades. Y esto se tiene que hacer garantizando la equidad entre los españoles y la igualdad".

De esta forma, Sémper ha resaltado que el modelo defiende un modelo basado en el "rigor" y los "datos", algo "contrario" a lo que plantea el "sanchismo", que actúa "al albur de las necesidades de un presidente de un partido autonómico" y "hace saltar por los aires la equidad" e "igualdad" de los ciudadanos.

“Nueva cesión”

Lo que sí tienen claro en el principal partido de la oposición es que la “financiación singular” de Cataluña es “una nueva cesión” de Sánchez a los independentistas, en esta ocasión, para facilitar la investidura del secretario general del PSC, Salvador Illa, como presidente de la Generalitat de Cataluña.

Sémper ha lamentado que la política esté “enfrascada” en este anuncio de Sánchez y da por hecho que llevará a cabo a esta medida según la forma de proceder de “la máquina sanchista”. “Lanza un globo sonda, provoca un debate o abre una polémica y, posteriormente, cuando ya la polémica está agotada y cuando el debate se ha agotado porque ya todo el mundo está exhausto, lo concreta, lo materializa e intenta llevarlo adelante”, ha explicado.

A cambio, ha dicho que la postura del PP defiende “una financiación justa y sin privilegios para todos los españoles”. “Por lo tanto, un reparto justo de los recursos” y sin ser “objeto de mercadeo partidista” ni “electoral”. Además, ha incidido en que, al igual que la amnistía fue “un pago político para que Sánchez fuera presidente”, la “independencia fiscal” que exige ERC “es un pago material y económico” para seguir en La Moncloa y garantizar la investidura de Illa. “La pregunta razonable”, ha continuado, “es cuál será el siguiente paso”. “¿El referéndum?”.