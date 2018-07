Una exdiputada de Coalición Canaria revela que un cargo político abusó sexualmente de ella

"Parece fácil decir #cuéntalo cuando en realidad #nopuedocontarlo . Aunque ocurrió en 1991 en #Tenerife, quien lo hizo aún tiene poder político y me cerraría hoy más puertas de las que ya me cerró en su día por decir NO. No fue solo un abuso sexual , fue un abuso continuado de poder", ha escrito la exdiputada Dulce Xerach.

La exdiputada de Coalición Canaria Dulce Xerach ha revelado a través de Twitter que un cargo político que "aún tiene poder" abusó sexualmente de ella hace 27 años y le cerró puertas por negarse a sus deseos. Apartada de la política hace tiempo y dedicada profesionalmente a su trabajo en un reputado despacho de arquitectura, Menis Arquitectos, Xerach ha aprovechado la etiqueta que ha sido tendencia estos días en Twitter a raíz de la sentencia de la Manada, #cuéntalo, para hacer público ese capítulo de su pasado.

La exdirigente de CC ha publicado en su cuenta de la red social este mensaje: "Parece fácil decir #cuéntalo cuando en realidad #nopuedocontarlo. Aunque ocurrió en 1991 en #Tenerife, quien lo hizo aún tiene poder político y me cerraría hoy más puertas de las que ya me cerró en su día por decir NO. No fue solo un abuso sexual, fue un abuso continuado de poder".

Durante su paso por la política, Dulce Xerach fue consejera de Cultura del Cabildo de Tenerife, presidenta del Patronato Insular de Música y del Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife, directora general del Gabinete del Presidente del Gobierno de Canarias, viceconsejera de Cultura y Deportes de la comunidad autónoma y diputada del Parlamento canario. El mensaje de la exdiputada fue publicado en Twitter ayer, lunes, pero se ha difundido ampliamente este martes, tras llegar a las ediciones digitales de varios medios de comunicación.

Esta noche, se han producido las primeras reacciones a través de la misma red social, algunas por parte de políticas en activo que agradecen a Xerach su valentía, como la ex vicepresidenta de Canarias y actual diputada del PSOE, Patricia Hernández, que le ha contestado: "#Yosítecreohermana y lo difícil que resulta contarlo, y las consecuencias que narras. #Yosítecreo. Un abrazo, valiente!". En el mismo tono se expresa la vicesecretaria del PSOE en Tenerife, Marian Franquet, que califica su decisión de contar que sufrió abusos como "un paso de gigante" y le ofrece su solidaridad.

La secretaria general de Podemos en Canarias y portavoz del partido en el Parlamento autonómico, incide en ese mismo mensaje, pero también anima a Xerach "a dar un pasito más", para que los actos de su abusador "no queden impunes". Por su parte, la propia Dulce Xerach ha respondido esta noche a otro usuario que le recriminaba que no diera el nombre del "violador" y ha precisado que no fue violada, sino que sufrió abuso. "¿Violador? Le dije que NO y se quedó con el NO", escribe la exdiputada, y añade este otro mensaje: "Eso no es violación. Es abuso. Esa es la diferencia sobre la que llevamos discutiendo en este país. Lo mío no fue tan grave como lo que le ocurrió a la pobre chica de la Manada. Después vino otra cosa: las represalias por decir NO".