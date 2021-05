El discurso viral de Ana Iris Simón frente a Pedro Sánchez sobre la despoblación

La escritora Ana Iris Simón ha comparecido como ponente en la iniciativa Pueblos con futuro, que ha presentado este fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Durante su intervención, la autora del exitoso libro 'Feria', una novela basada en la infancia de su pueblo, Ontígola (Toledo), dio numerosos ejemplos de cómo ha cambiado la vida rural desde que sus padres eran jóvenes hasta ahora.

Según Ana, "está muy bien ayudar a empresas ecológicas y ponerle wifi al campo. Pero no habrá agenda 2030 ni plan 2050 si en 2021 no hay techo para las placas solares porque no tenemos casas, ni niños que se conecten al wifi porque no tenemos hijos". Además, la escritora de 29 años que actualmente está embarazada, quiso matizar que a su edad, sus padres ya tenían una hija de 8 años y estaban esperando el segundo.

"Si realmente quieren plantarle cara al reto demográfico apuesten por las familias"

La autora no dudó en criticar la situación de los jóvenes delante del presidente Sánchez y denunció que con 29 años ya ha vivido tres ERE y recordó que su "contrato temporal finaliza dos días después" de la fecha programada para su primer parto. Asimismo, añadió que no tiene ni "coche ni hipoteca" porque no puede, por lo que le espetó al jefe del Ejecutivo que "si realmente quieren plantarle cara al reto demográfico apuesten por las familias".

Por ello, Iris Simón recalcó que "cualquier plan demográfico ha de pasar, en primer lugar, por fomentar el acceso al trabajo y a la vivienda" y sugirió que tienen que evitar que los jóvenes de pueblo se vean obligados a marcharse hacia las grandes ciudades.

La escritora sostiene que una la solución para este demográfico "pasa por reindustrializar el país, por una regulación inmobiliaria sin medias tintas y por medidas que beneficien nuestros productos frente a los de fuera. Recuperar, en definitiva, la soberanía perdida. Apostemos por las familias, por darles beneficios fiscales, al contrario de lo que se proponía hace unos días".

"En España hay más madres de 40 que de 25"

En concreto, la autora rememoró el caso que ha vivido su propia familia y cómo "la aldea global arruinó la aldea real". Tal y como explicó Ana Iris Simón, en los 70, su abuelo podía mantener ocho hijos con 12 hectáreas de vides. Sin embargo, ahora su primo Rubén, el único que aún se dedica al campo, "se las ve y se las desea para poder sacar adelante a sus tres hijas". A pesar de las duras circunstancias, Iris Simón considera que "es un afortunado por tener familia", ya que la mayoría de los jóvenes de entre 20 y 30 años no la tiene. "Muchos se sorprenden de que vaya a tener un hijo a los 29", dice y añade que la media de edad para tener un hijo está en los 32 años, e incluso, en "España hay más madres de 40 que de 25". Algo que califica de "normal" ya que en el país hay un 40% de paro juvenil y "los salarios de los jóvenes son un 50% más bajos que en los 80". Por lo que se pregunta "¿cómo no envidiar la vida de nuestros padres?".

¿Qué es Pueblos con futuro?

Pueblos con futuro forma parte del Plan España 2050 y es el proyecto de 130 medidas con el que el Gobierno pretende activar económica y socialmente las zonas rurales que se engloba .

Reacciones

Las reacciones no se han hecho esperar, como por ejemplo la del ex diputado de Unidas Podemos por Córdoba, Manolo Monereo, que ha comentado a través de su cuenta de Twitter: "Condiciones de vida de la juventud, industrialización, reequilibrio territorial, regulación del mercado de la vivienda, soberanía económica del país... Merece la pena escuchar esta lúcida intervención de hoy de @anairissimon ante el presidente del Gobierno".

Por otra parte, Ramón Espinar ha asegurado tras ver el discurso de Ana Iris Simón: "No comparto su mapa del país y me chirría lo de los migrantes. Creo que hace falta un par de narices para cantarle las 40 al Presidente y que habla el lenguaje de época. Más que la izquierda. Es un discurso importante, al que atender".

Además, el diputado del PSOE por Zaragoza, Pau Marí-Klose, ha apuntado: "Ana Iris Simón envuelve las propuestas excluyentes de Vox en el papel celofán de los sentimientos de fraternidad hacia parte de nuestra ciudadanía que se siente abandonada. Cuidado".