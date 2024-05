Este es el motivo por el que el PSOE ha sancionado a Javier Lambán

El portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, afirmó este miércoles que el partido abriría un expediente contra el secretario general del partido en Aragón, Javier Lambán.

El motivo fue que el senador por designación autonómica decidió no asistir al Senado para no tener que votar el veto del PP a la proposición de ley de amnistía.

"Insoportable deslealtad conmigo mismo"

En una carta remitida al propio Espadas, Lambán reconocía que sería "desleal" consigo mismo: "No puedo votarla a favor porque incurriría en una insoportable deslealtad conmigo mismo, porque entraría en contradicción flagrante con mis convicciones éticas y políticas y porque estoy convencido que no le prestaría ningún servicio ni a mi país ni a mi partido".

El pleno del Senado aprobó, gracias a la mayoría absoluta de los populares en la Cámara Alta el veto del PP a la proposición de ley de amnistía, que deberá volver al Congreso para recibir luz verde definitiva y entrar en vigor, en una votación que fue por llamamiento y a viva voz.

Lambán, muy crítico con la ley

Pero Lambán, quien siempre se ha mostrado muy crítico con la ley de amnistía desde que se anunció, tratando de encontrar una "solución equilibrada" para no tener que rechazar el veto en el Senado, decidió finalmente no participar en la votación.

Lo hizo, según la carta enviada a Espadas, pensando en sus compañeros de Aragón y para evitar dar su apoyo "por activa o por pasiva" a algo que "honradamente" cree que está "agravando el problema de convivencia en el resto del país y perjudicando la salud de la democracia".

Con "todo el respeto" a la dirección del partido, al grupo parlamentario y al portavoz socialista en el Senado en particular, grupo del que forma parte como senador autonómico, Lambán recordó que siempre ha votado de acuerdo con el mandato de la dirección hasta ahora, cuando la proposición de ley para la amnistía le emplaza a "un planteamiento diferente".

Recordó que sigue siendo secretario general de los socialistas aragoneses y que quería seguir ejerciendo esa responsabilidad "de manera coherente" hasta el último día.

Por eso, tras reflexionar "mucho" para "no añadir más dificultades" a sus compañeros en las instituciones tomó esa decisión sobre una ley que, aseguró Lambán, es "muy mal aceptada por la sociedad aragonesa".

Los motivos por los que se opone a la ley

No rehuyó en la carta recordar los motivos por los que se ha opuesto "repetidamente", tal y como reconoce él mismo, a esa ley, y que ha expuesto "hasta la saciedad".

"Vulnera la igualdad de todos los españoles ante la ley; pone en quiebra la separación de poderes, clave de la democracia, y, en última instancia, socava la autoridad moral y política del Estado para hacer frente ahora y en el futuro al independentismo, que no dejará nunca de intentar la vía de la secesión porque forma parte de su razón de ser", sostuvo.

Finalmente, el expresidente aragonés recordó que no es la primera vez que se altera la unanimidad de voto socialista en relación con la cuestión catalana y que ya lo hicieron hace algunos años los diputados del PSC en relación con el derecho a decidir, con el 'procés' ya en marcha.

En la despedida de la carta, Lambán llamó a Espadas "compañero Juan", le aseguró que tenía toda su "consideración" y se ofreció a ayudarle en todo lo que pudiera.

¿A qué multa se enfrenta?

La ausencia del senador del pleno le lleva a afrontar una posible multa de hasta 600 euros. Fuentes socialistas confirmaron a EFE la apertura del expediente y señalaron que en función del resultado de este análisis se determinará si se le aplica o no una sanción económica a Lambán como establece el reglamento interno del grupo parlamentario socialista.

Este reglamento señala que las ausencias de parlamentarios a las reuniones o votaciones de las ponencias o comisiones de las que formen parte o del pleno de la Cámara deberán estar siempre justificadas y autorizadas de forma previa y expresa.

En el caso concreto de ausencias no autorizadas a votaciones en el pleno, los parlamentarios se enfrentan a una posible multa de hasta 600 euros si las votaciones requieren de mayoría cualificada o tienen singular importancia.

Reacciones de PP y PSOE

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, afirmó este miércoles que la sanción incoada por el PSOE contra el senador Javier Lambán "es un aviso a navegantes para todos los diputados del Partido Socialista", ante la próxima votación de la amnistía en el Congreso.

En declaraciones a los medios de comunicación, Cuca Gamarra reaccionó diciendo que Lambán "no acudió a votar para cumplir con el programa electoral, con la palabra dada por el Partido Socialista, por los diputados a sus electores" y la respuesta que se le da "es un aviso a navegantes para todos los diputados del Partido Socialista". Unos diputados de la bancada socialista que, aseveró, "tendrán que levantar el veto en breves días en el Congreso" a la ley de amnistía "porque hoy la ley está rechazada".

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, señaló que respetaba la decisión de Lambán, pero que no interferiría en la decisión que tomase finalmente el PSOE sobre el expediente abierto.

En una rueda de prensa en Requena (Valencia) explicó que lo habitual es aplicar la normativa de los grupos parlamentarios, que funcionan con un planteamiento de democracia representativa que es "clave" en España.

Afirmó que no solo se considera amigo de Lambán sino que lo respeta intelectual y políticamente, como también respeta su decisión, pero subrayó que no quiere interferir en lo que pueda hacer la Ejecutiva federal del PSOE porque no es su "papel" como tampoco lo es "interferir" en lo que hagan los diputados o senadores.