ERC emplaza al Gobierno a negociar con el PP los Presupuestos tras pactar el poder judicial

ERC sigue molesta por el acuerdo que han alcanzado el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y reformar la elección de los vocales, y ha emplazado al Gobierno a llamar primero a los populares para negociar los Presupuestos del año que viene.

Tal como ha dicho el portavoz de ERC en los pasillos del Congreso, Gabriel Rufián, es evidente que tras el ninguneo que creen que han sufrido las fuerzas del bloque progresista en la negociación del CGPJ, el PSOE llamará antes al PP para hablar de las cuentas públicas.

Eso no quiere decir que llegado el momento, no vayan a apoyar los Presupuestos, ha aclarado Rufián, sino que cuentan con que no van a ser prioritarios en la negociación.

Rufián ha afirmado que hay partidos de la mayoría de la investidura que están "bastante molestos con el reparto del Estado que están haciendo sin tener en cuenta absolutamente ha nadie" y ni siquiera la informaron de que PP y PSOE iban a registrar ayer la proposición de ley para reformar la elección de los vocales del CGPJ.

Si bien ha reconocido que en ERC no quieren formar parte de "según qué cosas", sí que quieren "adecentar" algunas cuestiones, criticando la "contradicción" del PSOE de llegar a acuerdos con la derecha al mismo tiempo que la califica de "maquinaria del fango".

"Así que quizá sí, los Presupuestos que primero llamen al PP como han hecho con el poder judicial", ha insistido Rufián, en la línea de la posición que también mantiene Podemos.