Diputados del PSOE piensan que Ábalos no deja el escaño para seguir aforado ante una posible investigación

Varios diputados del PSOE consideran que la decisión del exministro, José Luis Ábalos, de mantener el escaño en el Congreso de los Diputados, en contra del criterio de su partido, se debe a que quiere seguir siendo aforado para protegerse ante una posible investigación judicial.

Este martes Ábalos ha decidido abandonar el Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Baja e irse al Grupo Mixto, desoyendo así el ultimátum que le había dado la Comisión Ejecutiva del PSOE para que entregara el acta en 24 horas.

La dirección del PSOE tomó esta decisión a raíz de la detención del asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes, Koldo García Izaguirre, por el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus.

Aunque Ábalos no aparece mencionado en las investigaciones ni forma parte de ninguna causa judicial, -tal y como reconoció la portavoz de la Ejecutiva, Esther Peña, que esgrimió "responsabilidades políticas" para pedirle el acta de diputado-, las fuentes parlamentarias consultadas apuntan a que podría tener por delante un escenario judicial y quiere afrontarlo en las mejores condiciones posibles.

La única ventaja consiste en que, al conservar su acta de diputado, en caso de ser investigado en una causa judicial, esta no puede recaer sobre un juzgado ordinario sino que tiene que asumirla el Tribunal Supremo.

En las filas del PSOE señalan que se trata de un día triste por ver en esta situación a una figura que ha ocupado responsabilidades de primer nivel en el partido.

No obstante, subrayan que no se recuerdan precedentes de una indisciplina de tal calibre a la dirección por parte de una persona que ha sido secretario de Organización. Incluso llegan a recordar que hasta Pedro Sánchez llegó a dimitir como secretario general del PSOE para no desobedecer al partido, que pedía abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy mientras él defendía votar en contra con su célebre 'no es no'.

Para encontrar un caso similar hay que retroceder hasta el año 2015, cuando el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía y diputado en el Congreso, José Antonio Viera, pasó del Grupo Socialista al Mixto tras ser imputado en el caso de los ERE de Andalucía.

Sin embargo, a diferencia de Ábalos, Viera abandonó el partido previamente. Se trata, además, de un cargo de menor rango, pues llegó a ser consejero autonómico y secretario general del PSOE de Sevilla.