Dimisión Íñigo Errejón, en directo: reacciones, acusaciones y últimas noticias

Loreto Arenillas anuncia que deja su acta de diputada y dice sentirse "chivo expiatorio"

La ya exdiputada regional de Más Madrid Loreto Arenillas, cesada de sus cargos en el partido tras conocerse que diversos testimonios la acusan de haber mediado para evitar acusaciones de violencia machista contra Íñigo Errejón, ha anunciado esta tarde que deja su acta, carga contra la dirección de su partido y dice sentirse un "chivo expiatorio".

"Desde que se conocieron las acusaciones por acoso sexual contra Íñigo Errejón, he sido objeto de una campaña de mentiras y la dirección de mi grupo parlamentario no me ha permitido ni la más mínima ocasión de explicarme", publica Arenillas en sus redes sociales.