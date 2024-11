La declaración de 2022 que deja en mal lugar a Mazón: "La máxima responsabilidad la tiene la Generalitat Valenciana"

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, está seriamente cuestionado por su gestión por la DANA. Mazón ha atribuido gran parte de la responsabilidad a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), afirmando que esta "desactivó la alerta hidrológica" en tres ocasiones el pasado 29 de octubre, lo que, según él, retrasó el envío de alertas de emergencia a la población afectada.

Sin embargo, la hemeroteca tiene declaraciones de Mazón en 2022 que parecen contradecir su postura actual. En aquel momento, durante un incendio forestal en la Comunidad Valenciana que afectó una vía ferroviaria, Mazón criticó al gobierno autonómico, dirigido entonces por el socialista Ximo Puig, asegurando que la Generalitat Valenciana tenía "la máxima responsabilidad" en la gestión de emergencias. A su juicio, "ese tren jamás tendría que haber salido" sin una alerta adecuada y acusó a Puig de evitar asumir responsabilidades políticas. Las palabras de Mazón en aquella ocasión fueron claras: "La máxima responsabilidad, según el plan de emergencias de la Comunidad Valenciana, la tiene la Generalitat Valenciana".

Mazón ha defendido estos días, que la Generalitat no pudo activar antes las alertas móviles, enviadas finalmente a las 20:12h, momento en el cual gran parte de las zonas afectadas ya estaban inundadas. Según sus declaraciones, la Generalitat no contaba con la información necesaria hasta las 18:45h, cuando se les notificó que el caudal había subido de los 80-100 litros a 1.700 litros por metro cuadrado. Mazón ha insistido en que la alerta se envió "tan pronto fue posible" y ha atribuido el retraso a la "falta de reactivación de la alerta hidrológica" por parte de la CHJ.

No obstante, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha respondido a estas acusaciones, aclarando que no le corresponde lanzar "alertas públicas" y que, por tanto, no puede "activarlas ni desactivarlas". Fuentes de la CHJ han subrayaron que la responsabilidad de informar a la población recae exclusivamente en los servicios de emergencias de la Generalitat, y recalcaron que el Centro de Coordinación de Emergencias emitió su propia alerta hidrológica el 29 de octubre a las 12:30h.