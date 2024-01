El dardo envenenado de Pablo Iglesias a Yolanda Díaz tras su entrevista con Marc Giró

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, acudió al programa de Marc Giró el pasado lunes. A pesar de que la entrevista se preveía como desenfadada y simpática, ha terminado siendo muy polémica, dejando mucho de lo que hablar en las redes sociales.

Entre estos usuarios que no han dudado en criticar a la líder de Sumar, se encuentra ex vicepresidente segundo del Gobierno, ex ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias. "El humor es la etapa final del éxito de un marco", asegura en un comentario publicado en su cuenta de Twitter.

"Es duro padecerlo cuando tienes responsabilidades políticas porque señala de manera inequívoca un sentido común general. La paradoja es que, en este caso, no es el resultado de la acción mediática, sino del propio discurso", añade Iglesias.

Yolanda Díaz, "forofa" de Zara y acusada de "gordofóbica"

Uno de los puntos de la entrevista más criticados fue cuando Díaz aseguró ser una "una forofa de la 'moda galega', sí, y de Zara". Asimismo, la ministra también apuntó que conoce a Amancio Ortega, el cual recordó que "hace vida normal".

"Menuda cagada comunicativa la entrevista de Yolanda Díaz en Late Xou", dicen los usuarios de las redes sociales.

Asimismo, Díaz también ha sido acusada de ser "gordofóbica" después de que reiterase que el chocolate Bonilla, a pesar de ser "muy bueno en Ferrol y A Coruña", "engorda". El presentador intentó salvar la situación bromeando con que "a veces hace cagar" a lo que ella respondió "engorda mogollón y los churros".

Por otro lado, los usuarios también han señalado a Yolanda Díaz de no ser feminista después de llamar Juana de Castilla "Juana la Loca", además de por la "gordofobia".

"No puedo más con esta señora, no puedo más. De verdad que como feminista estoy horrorizada", ha concluido Paola Aragón Pérez en su análisis de la entrevista en su hilo de Twitter.