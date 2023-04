Cuca Gamarra abre la puerta a la libertad de voto en "conciencia" si hay debate sobre la gestación subrogada

La secretaria general del PP y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha afirmado que en el PP están dispuestos a abrir "un debate" con "seriedad y rigor" sobre la gestación subrogada, y cree que estaría "justificado" dar libertad a los parlamentarios para votar en conciencia sobre este tema.

"Nosotros en estos momentos no nos planteamos ningún tipo de iniciativa. Lo que sí que hemos trasladado es que debates tan profundos y que tienen tantas aristas y distintas maneras de pensar y de verlo por parte de la sociedad española, los debemos afrontar siempre con seriedad, con rigor y con responsabilidad", ha explicado Gamarra, en una entrevista concedida a Europa Press.

En este sentido, ha insistido en que, por parte del PP, "no hay ningún problema" a la hora de afrontar este debate "con participación social, escuchando las distintas opiniones y a los expertos", algo que, a su juicio, no se ha hecho con otras normas como "la ley trans, que no ha sido debatida, ni ha existido un estudio, un debate serio en el marco parlamentario" para analizar "los pros y los contras".

"Es un ejemplo muy reciente que demuestra que las cosas no se están haciendo de esa manera. Y eso es un gran fracaso social, pero tiene nombres y apellidos y es también el sanchismo", ha remarcado.

Preguntada por si puede haber libertad de voto, en conciencia, dentro de un partido, ante un debate sobre la gestación subrogada, Gamarra considera que estaría "perfectamente justificado" pero ha aclarado que es una "cuestión interna de partido".

"Podría darse, es decir, eso es una cuestión más interna de los partidos y, evidentemente, son asuntos de conciencia, en los que podría estar perfectamente justificado que se desarrollara esa posibilidad", ha indicado, añadiendo que no es algo que deban "rehuir".