Críticas al Gobierno por no cancelar los vuelos con Reino Unido tras la nueva cepa de coronavirus descubierta

Varios países de la Unión Europea han comenzado a suspender sus vuelos con Reino Unido, tras la nueva cepa descubierta que se ha extendido rápidamente y que ha obligado a volver a confinar Londres. Holanda, Alemania, Italia y Francia son algunos de los países que han tomado esta decisión, así como Suiza, Noruega y Rusia (países extracomunitarios).

Sin embargo, España ha descartado por ahora cancelar vuelos y, en su lugar, ha anunciado que reforzará el control de las pruebas PCR a las personas que lleguen de Reino Unido tanto en aeropuertos como en puertos.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha apostado por la coordinación europea para decidir sobre esta nueva cepa y ha asegurado que en España "no hay constancia" de que haya presencia de esta nueva variante, pero que eso no quiere decir que no esté.

Críticas al Ejecutivo por no cancelar los vuelos

Han sido varios los partidos que han criticado la decisión del Gobierno de no cerrar los vueltos con Reino Unido, mientras otros países europeos sí lo están haciendo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que solicitará al Gobierno de Pedro Sánchez que suspenda de manera inmediata los vuelos "por precaución" y porque, desde este fin de semana han entrado unos 200 vuelos al aeropuerto madrileño, por lo que es "muy posible" que ya haya casos en Madrid y en el resto de España.

Por su parte, el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha acusado al Gobierno de estar renunciando a ejercer el poder y sus responsabilidades "por incapacidad" y "por electoralismo". "Sólo estamos para lo sectario, para lo ideológico pero lo que es gestionar una crisis o tomar decisiones, para eso no está el Gobierno", ha recriminado.

"Cuando le toca a él tomar una decisión la pide fuera, lo que no sé es cuándo le toca a él tomar una decisión. No sé cuándo le va a tocar al Gobierno ser él el que decida porque, o decimos las comunidades autónomas o decide Europa, pero a mí no me toca nunca", ha ironizado Igea en referencia a la actitud del Ejecutivo central en la segunda ola de la pandemia.

"¿Hay algún país que tenga más relación con Reino Unido que nosotros?", se ha preguntado también Igea que ha recordado que España es el país que tiene más residentes británicos, después de Inglaterra, y el que recibe más turistas y ha citado a Italia, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda entre los países que han cedido cerrar las fronteras, a diferencia del Gobierno de España "porque está calculando".

Medidas tomadas por los países europeos

La detección de una nueva cepa de coronavirus en Reino Unido ha motivado una cascada de bloqueos y cancelaciones en los transportes a nivel mundial, tanto dentro como fuera de Europa, después de que el Gobierno de Boris Johnson reconociese que la variante, aparentemente más contagiosa, está "fuera de control".

Varios gobiernos se han adelantado con medidas unilaterales anunciadas por la Unión Europea que, en los casos más contundentes, contemplan la suspensión de los vuelos, como ocurre en Bélgica, Austria, Letonia, Países Bajos, Italia, Austria, Irlanda, Francia, Bulgaria, Polonia, República Checa, Finlandia, Dinamarca y Suecia.

Otros gobiernos han optado por medidas alternativas, como Portugal, que limitará el acceso a nacionales o ciudadanos con residencia permanente, y Alemania, que contempla algunas excepciones al bloqueo generalizado, por ejemplo para permitir el aterrizaje de aviones de carga. Malta, por su parte, impondrá una cuarentena de 14 días a quienes lleguen de Reino Unido.

España operará más de 200 vuelos con Reino Unido este lunes

La red de aeropuertos españoles operará este lunes un total de 201 vuelos (entre salidas y llegadas) con el Reino Unido, según informaron a Europa Press en fuentes de Aena, a la espera de una actuación coordinada EN Europa por la nueva cepa del Covid-19 que ha surgido y que afecta a las islas británicas.

La detección de esta nueva cepa de coronavirus en Reino Unido ha motivado una cascada de bloqueos y cancelaciones en los transportes a nivel mundial, tanto dentro como fuera de Europa, después de que el Gobierno de Boris Johnson reconociese que la variante, aparentemente más contagiosa, está "fuera de control".

Mientras España espera a medidas coordinadas de carácter europeo, en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas se esperan este lunes un total de 18 operaciones (9 salidas y 9 llegadas) procedentes del Reino Unido.