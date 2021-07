El PP critica la nueva Ley de Seguridad Nacional que podría aprobar el Gobierno

Todavía no hay una fecha clara para que la nueva Ley de Seguridad Nacional llegue al Consejo de Ministros, sin embargo, el borrador arroja una serie de dudas sobre qué podría significar su aprobación. Supondría que el Ejecutivo asumiría plenos poderes de forma excepcional en situación de crisis.

Sin embargo, el PP ha criticado duramente este borrador, ya que consideran que "se trata de un nuevo frente porque Sánchez quiere bordear las leyes". El presidente del PP, Pablo Casado, ha censurado que incluya la expropiación de bienes "si lo decide el Gobierno" y ha asegurado que "es lo que Podemos lleva en su programa electoral".

"No me parece muy acertado que aún no tengamos una ley de pandemias, todavía a las puertas de una quinta ola las autonomías no saben cómo pueden restringir los movimientos o como pueden confinar a los contagiados, y sin embargo nos precipitemos a un ley de seguridad nacional que lo que pide es hacer casi servicio casi obligatorio a la comunidad y encima con la posibilidad de que el Estado expropie", ha señalado Casado.

El PP critica "las expropiaciones" que incluiría la ley

El anteproyecto de ley que modificaría la Ley de Seguridad Nacional, que contemplaría reforzar los mecanismos a disposición del Estado para acceder a los recursos necesarios durante la gestión de una crisis.

"Podemos lleva la expropiación en su programa electoral. Lo hacen con las viviendas. Un fondo de inversión que tenga miles de viviendas y vea que aquí se pueden expropiar la que están vacías no invertirá", ha advertido Casado. Y ha aludido además a "empresas privadas que han visto como sus inversiones en residencias o en hospitales tampoco se han ponderado adecuadamente en prensa".

Por su parte, Vox ha avisado de que recurrirá la nueva Ley de Seguridad Nacional si viola derechos individuales o fundamentales y va contra la Constitución, toda vez que ha advertido de que el Gobierno no puede plantear medidas como el acceso a bienes personales sin pasar por el Parlamento.