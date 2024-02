La crítica de Carmen Morodo a 'Zorra' de Nebulossa: "No me gusta la letra ni entiendo que eso sea el feminismo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a las preguntas de Antonio García Ferreras en 'Al Rojo Vivo'. Durante la entrevista ha defendido la ley de amnistía, ha explicado en qué punto está el diálogo con los independentistas y ha hablado de los retos y obstáculos a los que se enfrenta el Ejecutivo en esta legislatura.

Sobre la elección de 'Zorra', Sánchez ha asegurado que le gusta la canción y su mensaje feminista. "A mi me parece que el feminismo no solamente es justo, sino que es divertido. Este tipo de provocaciones tienen que venir necesariamente de la cultura", ha señalado. Asimismo, considera que la canción "habla de cosas que compartimos una gran mayoría de hombres y mujeres".

En el programa la tertuliana Carmen Morodo ha opinado en la dirección opuesta al presidente del Gobierno: "No me gusta la canción, no me gusta la letra ni entiendo que eso sea el feminismo. Si por decir que no me gusta la canción se me va a situar en la fachosfera pues perfectamente pero creo que el presidente del Gobierno debería tener más cuidado a la hora de de utilizar determinadas estrategias de comunicación porque fachosfera significa que todo aquel que no piense como tú es fascista y eso es un insulto grande", ha asegurado.

"Estáis confundiendo la reivindicación de unos determinados derechos con un mensaje que no tiene nada que ver con la realidad. No me identifico con esa letra", ha añadido Morodo.

Otras críticas

Feministas se han mostrado en contra de la canción 'Zorra', interpretada por el dúo Nebulossa y elegida para representar a España en el festival de Eurovisión.

"La exaltación del sexismo, la misoginia, y la banalización de la violencia representará a España. Este es el panorama. No es cultura, es el ensalzamiento del machismo más zafio. Veréis a vuestras hijas reivindicándose 'zorras'", ha asegurado en un mensaje en la red social X la activista feminista y exportavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Ángeles Álvarez.

En la misma línea se ha mostrado la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que ha criticado que los medios tilden el mensaje de la canción de "empoderante". "Dicen los medios que la misoginia y la zafiedad son empoderantes (para las mujeres) y muy mucho feministas.