El Congreso debate la reforma del paro y el decreto anticrisis con la incógnita del voto de los socios del Gobierno

El Congreso celebrará este miércoles un Pleno extraordinario en el que se prevé la votación del Real Decreto-ley de medidas para hacer frente a los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania, que pone en juego unos 2.500 millones de euros solo en rebajas fiscales.

El Gobierno todavía no cuenta con la garantía del respaldo de una mayoría simple necesaria para la ratificación de una norma que incluye la prórroga de la rebaja del IVA a alimentos básicos, la gratuidad de los Cercanías, la rebaja del 50% en el transporte autonómico o la extensión de los impuestos temporales a banca, energéticas y a las grandes fortunas.

Solo las rebajas fiscales contempladas en el nuevo decreto de ayudas anticrisis, como el IVA reducido en determinados alimentos o la factura de la luz y el gas supondrán una pérdida recaudatoria de 2.499 millones de euros si el Real Decreto-Ley sale adelante. En caso contrario, serán los contribuyentes quienes tendrán que hacer frente a la subida de estos impuestos hasta sus niveles habituales.

Es la estimación recogida en la memoria económica del decreto registrado en el Congreso por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

El grueso de esa pérdida recaudatoria obedece a los tipos de IVA que se aplicarán sobre determinados suministros de electricidad y gas natural, en alimentos básicos, pastas y aceites y los límites para la aplicación del régimen especial simplificado y del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.

En concreto, la memoria a la que ha tenido acceso Europa Press estima que el nuevo IVA sobre estos productos y servicios supondrá una merma recaudatoria de 1.892 millones de euros.

Y es que, aunque el decreto pasa de un IVA del 5% al 10% en determinados suministros de electricidad y de gas natural, este sigue por debajo del 21% que había antes de la crisis energética. En este sentido, dejar al 10% el IVA en los suministros eléctricos durante 2024 podrá ocasionar un coste recaudatorio de 884 millones, según el Ejecutivo.

Este mismo 10%, pero aplicado al suministro de gas natural, durante el primer trimestre de 2024, y a las briquetas y "pellets" procedentes de la biomasa y a la madera para leña, durante el primer semestre de 2024, generará una pérdida recaudatoria de 149 millones de euros.

Junts y Podemos mantienen el no

A menos de 24 horas para la convalidación de tres decretos clave para el Gobierno, Junts sigue en el "no", aunque está abierto a negociar a cambio de medidas para incentivar la vuelta de empresas que se fueron de Cataluña, y Podemos mantiene su rechazo al subsidio de desempleo si no hay cambios.

Por tanto, los tres decretos (uno con medidas anticrisis, la reforma del subsidio de desempleo y un tercero sobre justicia) no saldrán adelante si no hay un giro en estos posicionamientos que el Ejecutivo y el PSOE se aferran a revertir negociando contrarreloj con los independentistas.

No tienen un plan B y fían toda la estrategia a seguir hablando hasta el último segundo y de ahí que el Gobierno se haya mostrado más abierto a incentivar la vuelta de las empresas a Cataluña que se marcharon en medio de la crisis del procés, pero dejando entrever que no estarían dispuestos a sancionar a las que no quieran hacerlo, como les pide JxCat.

La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría y el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han insistido en que "la seguridad jurídica" es marca del Gobierno de Pedro Sánchez si bien ninguno de los dos ha aclarado si aceptaría las demandas de los independentistas parcial o totalmente.

De momento, el PSOE ha dado otro pasito más para intentar que Junts cambie de opinión y de ahí que no se cierren a aceptar enmiendas de los grupos parlamentarios a los decretos, como ha asegurado el portavoz parlamentario, Patxi López, que también ha expresado su disposición a fomentar la vuelta de empresas a Cataluña, aunque no ha sido tan explícito sobre la exigencia de sanciones para las que no quieran volver, como exige Junts.

El PSOE y sus socios de Sumar ponen todo el peso de la negociación en los siete votos de Junts y no tanto en los cinco de Podemos, que, según su líder, Ione Belarra, no han tenido respuesta por parte de los socialistas ni del Ministerio de Trabajo a los cambios que piden para apoyar los decretos.

Planas asegura que es optimista para la votación

Planas se ha referido a la votación que tendrá lugar este miércoles en una entrevista en Julia en la onda de tres reales decretos leyes, uno de ellos con un paquete antiinflación que incluye, entre otras medidas, el IVA cero para los alimentos básicos y la rebaja al 5 % de este tributo para los aceites y las pastas.

Ante la dificultad del Gobierno para obtener todos los apoyos necesarios para la aprobación de estos reales decretos, Planas ha señalado que "es optimista" de que al final se pueda lograr.

"Esto no va de política, va de humanidad y de apoyo a la gente, este es el sentido y por eso yo soy optimista de que al final este decreto se convalide", ha manifestado.